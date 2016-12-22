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(Görüntülü Haber) Bilardonun Cüneyt Çakır'ı

22 Aralık 2016 15:19

Sermet Dağlı, 1.5 yıl içinde uluslararası hakemliğe yükseldiDünyadaki tek Türk snooker hakemi olan Dağlı, poolda ise Avrupa klasmanındaDağlı: ''Bilardo, ülkemizde oynanan dördüncü büyük spor''''Uluslararası hakemimizin olmadığının eksikliğini hissettim''''Karat'da IBSF kokartı alarak dünya hakemi oldum''''Başarılar medya sayesinde yayılabiliyor''Uğur DEMİRKIRDI-Mustafa AKIN/EDİRNE, (DHA)Aktif olarak 25 yıl 3 bant ve pool bilardo oynadıktan sonra bilardo hakemliğine soyunan Sermet Dağlı, kısa süre içerisinde büyük başarı elde etti. 1.5 yıl içerisinde basamakları hızla tırmanan Dağlı, zirveye ulaştı. Türkiye Bilardo Federasyonu'nun hakem kadrosunda yer alan Sermet Dağlı, aynı zamanda Avrupa klasmanına da yükseldi. Dağlı bununla da yetinmeyerek Uluslararası snooker hakemi de olmayı başararak bir ilke imza attı.Uluslararası tek Türk snooker hakemi olan Sermet Dağlı, ''Görev nedeniyle uzun yıllar ara verip emekli olduktan sonra bu alanda nasıl hizmet edebileceğimi düşündüm ve federasyonumuza başvurdum. 1.5 sene önce hakem olarak 3 bant branşında göreve başladım. Gerek ilgimin devamından gerekse bu spora olan çok büyük aşkımda dolayı hemen hemen bütün turnuvalara aktif olarak görev yaptım. Öğrenmem ve yol almam gereken bütün hususları tek tek inceledim'' dedi. ''ULUSLARARASI HAKEMİMİZİN OLMADIĞININ EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİM''3 bantta belirli bir yere geldikten sonra pool branşında Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek hiç bir hakemi olmadığını fark ettiğini söyleyen Dağlı, ''23 senelik bir federasyon geçmişi olmasına rağmen neden bu alanda neden bir hakem olmadığını araştırdıktan sonra federasyonumuz ile görüşerek bu konuda diğer iki arkadaşım ile beraber ilk defa Avrupa'da pool alanında hakem olduk ve geçtiğimiz Ağustos ayında Arnavutluk Tiran'da düzenlenen Avrupa Pool Şampiyonası'nda 3 hakem olarak yer aldık. Bunu da bitirdikten sonra bir açlık oldu ve snooker alanında Türkiye'de hakem olmadığını gördüm. Bunun nasıl olurunu araştırdı ve yine federasyonumuz ile ilişkilere girdikten sonra bu sefer International Billiards & Snooker Federation'dan (IBSF) bir hakem İstanbul'a gelerek yine 3 hakemimize eğitimler verdikten sonra sınav yaptı ve Avrupa hakemi olduk'' diye konuştu. ''KARAT'DA IBSF KOKARTI ALARAK DÜNYA HAKEMİ OLDUM''Elde ettiği Avrupa hakemliğinin ardından 2 ay sonra Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Snooker Şampiyonası'na bir Türk hakem olarak davet edildiğini söyleyen Sermet Dağlı, ''Bu da benim için gerçekten çok heyecanlı bir konuydu. Hem ülkemizi bu alanda temsil edebilmek hem de oradaki genişlemeler ne oluyor snookerı nasıl Türkiye'ye yayabiliriz. Bu alanda salonları ve oyuncuları nasıl artırabiliriz konusunda benim için çok büyük deneyim oldu. Yine Katar'da düzenlenen dünya şampiyonasında maç esnasında sürekli 2 tane gözlemci hakem sizin hakkınızda değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bu değerlendirmelerin sonucunda yarı final ve çeyrek final maçlarında geçerli notu alan hakemleri orada dünya hakemi yapıyorlar. Katar'da son 2 günde beni çağırarak IBSF kokartını vererek dünya hakemi yaptılar. Bu yüzden de çok gururluyum. Ülkemi snooker, pool ve 3 bantta temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Aynı zamanda da bunların diğer arkadaşlara örnek temsil etmesi için rol model olmaya çalışıyorum. Umarım devamı gelir. 80 milyonluk bir ülkede snooker ve poolda daha öne bir tane hakemimiz yoktu oysa ki 3-5 milyonluk nüfusa sahip bir sürü Avrupa ülkesinin çok sayıda hakemleri var. Bu alanda korkmamalıyız, kendimize inanmalıyız, güvenmeliyiz'' diye konuştu.''BAŞARILAR MEDYA SAYESİNDE YAYILABİLİYOR''Bilardonun Türkiye'de oynanan dördüncü büyük spor olduğuna dikkati çeken Sermet Dağlı, ''Maalesef basında yer alamamasından kaynaklanan eksikliklerden dolayı tüm halkımıza ulaşmadığını düşünüyorum. Oysa başarılar bireysel olarak geldiği kadar basınımızın da bu konuda destekleri ile ülkemize yayılacağına, bilgileneceğine, daha fazla insanın buna merak salacağını yüksek ve kaliteli insanlar geleceğini düşünüyorum. Bu yapılanların dünya ve Avrupa arenasında daha fazla Türk'ü görmekten mutluluk duyacağız. Buna yetecek bütün kabiliyete sahibiz niçin olmasın diyoruz. Sadece kendime güvenmemiz gerektiğini istiyoruz'' şeklinde konuştu.

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