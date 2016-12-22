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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız

22 Aralık 2016 15:16

Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplu açılış töreni'nde konuştu. Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplu açılış töreni'nde konuştu. Binali Yıldırım konuşmasında,"Terörün arzuladığı şey hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız. Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin. Hayata kasdeden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var, ne de imkan var. Toptan açılışlarla ancak eserleri milletimizin hizmetine veriyoruz."

Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım,"Fırat Kalkanı Operasyonunda alçak DEAŞ terör örgütü kahpe saldırısıyla şehit düşen Mehmetçiklerimize şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine acılarını paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük Sayın Cumhurbaşkanım. İşte şu toplu açılışımızda bu kararlılığın göstergesidir. Alçak terör örgütleri şer odakları ne yapmaya çalışırsa çalışsınlar, Türkiye bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Terörün arzuladığı şey hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız. Terörü korkutacağız. Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin. Hayata kast eden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var, ne de imkan var. Toptan açılışlarla ancak eserleri milletimizin hizmetine veriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları

 

Haber:Aliye ULUSOY/ANKARA(DHA)

 

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