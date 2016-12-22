Kırıkkale'de FETÖ'den 11 polise gözaltı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bulunan 11 polis memuru, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına
Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bulunan 11 polis memuru, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda 11 polis memurunun evlerinde arama yapıldı. Emniyet Müdürüğü'nde gözaltına alınan polis memurları, ifadelerinin alınmasından sonra Adliyeye'ye sevk edilecek.