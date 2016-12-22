Balıkçı teknesinde kaçak çalışan 5 Gürcistanlı gözaltında

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde balıkçı teknesinde kaçak çalışan Gürcistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde balıkçı teknesinde kaçak çalışan Gürcistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozahane Limanı'ndaki balıkçı barınağında denetim yaptı. Balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi. Türk teknesinde çalışma izni olmadan çalışan Gürcistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişi, işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.