Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    23 Aralık 2016 00:40
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Menemen Belediyespor-Fenerbahçe maçından notlar

22 Aralık 2016 21:19

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe tam 702 gün sonra İzmir'de sahaya çıktı. En son yine kupa

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe tam 702 gün sonra İzmir'de sahaya çıktı. En son yine kupa mücadelesinde 20 Ocak 2015 yılında Altınordu ile Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, İzmir'deki taraftarıyla hasret giderdi. Sarı-lacivertliler Altınordu ile oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon da forma giyen Hasan Ali, Mehmet Topal, Uygar, Emenike, Alper ve Caner Koca o yıl Altınordu'ya karşı görev almıştı. Ancak bu oyuncuların hiçbiri Menemen Belediyespor maçının kafilesine dahil edilmedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocat, Menemen Belediyespor karşısında genç ve yedek futbolculara şans verdi. Van Persie, Sow, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Volkan Şen, Hasan Ali, Şener, Souza, Alper, Kjaer gibi yıldız futbolcuları İstanbul'da bırakan Hollandalı teknik adam gençlerden Savaş ve Abdurrahman'ı onbire monte etti. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayacak stoper Skrtel de onbirde görev aldı. Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya ise Fenerbahçe maçında as kadrosunu oynattı. İzmir ekibinin yıldız futbolcusu Gökhan Ünal eski takımına rakip oldu. Trabzonspor'dan 2009-2010 sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere gelen Gökhan yedek soyundu.



Fenerbahçeli futbolseverler uzun bir aradan sonra İzmir'e gelen takımlarını yalnız bırakmadı. Kapalının sağı ile açık tribünde yer alan yaklaşık 8 bin taraftar futbolculara büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi Menemen Belediyespor'u ise kapalının solunda 500 kadar gönül vereni destekledi. Tribünler hep bir ağızdan terörü lanetledi. Fenerbahçeliler ve Menemen Belediyesporlular, "Vana sana canım feda, Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı. Tarafkarlar iki takımı da el ele tribünlere davet etti. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlerimiz için de karşılaşmadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Fenerbahçe, Menemen Belediyespor maçı ile Türkiye Kupası tarihindeki 300. sınavına çıktı. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 299 karşılaşmada 160 galibiyet, 66 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere 533 gol atan Fenerbahçe kalesinde ise 292 gol gördü. Bu akşamki maç aynı zamanda Kanarya’nın kupadaki 150. deplasmanı oldu. Fenerbahçe, daha önce 6 defa Türkiye Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösterdi. Renktaş olan Fenerbahçe ve Menemen Belediyespor ise tarihlerinde ilk kez randevulaştı.

ALTINORDU altyapısında eğitim gören futbolcular İzmir'in yetiştirip Fenerbahçe'ye gönderdiği orta saha oyuncu Salih Uçan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular yaptırdıkları Salih Uçan maskelerini takarken, tribüne de "Yolumuzu açan, Salih Uçan" pankartını astı.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Yarar: El Nusra haberlerinden sonra El Nusra çığlıklarıyla konsolosu vurdular (2)
Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçının ardından
(Görüntülü Haber) Galatasaray Odeabank -Anadolu Efes maçının ardından
Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçının ardından
(Görüntülü Haber) Trabzonspor-Kızılcabölükspor maçının ardından
Trabzonspor-Kızılcabölükspor maçının ardından
Yarar: El Nusra haberlerinden sonra El Nusra çığlıklarıyla konsolosu vurdular (2)
Menemen Belediyespor-Fenerbahçe maçı soyunma odaları
Menemen Belediyespor - Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası) -- Ek fotoğraflar
Stockholm’e inen Berlin uçağında, Berlin saldırısının zanlısı aranıyor
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Öğrencilere tacizle suçlanan 61 yaşındaki öğretmene 135 yıl hapis
ŞEHİT FEHMİ BARÇIN'IN CENAZESİ HELLALİK İÇİN BAYRAMPAŞA'DAKİ BABA EVİNDE
Diyadin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Menemen'de şehit acısı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4508:1913:1015:2617:4819:15
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=