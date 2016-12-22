Menemen Belediyespor-Fenerbahçe maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe tam 702 gün sonra İzmir'de sahaya çıktı. En son yine kupa

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe tam 702 gün sonra İzmir'de sahaya çıktı. En son yine kupa mücadelesinde 20 Ocak 2015 yılında Altınordu ile Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, İzmir'deki taraftarıyla hasret giderdi. Sarı-lacivertliler Altınordu ile oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon da forma giyen Hasan Ali, Mehmet Topal, Uygar, Emenike, Alper ve Caner Koca o yıl Altınordu'ya karşı görev almıştı. Ancak bu oyuncuların hiçbiri Menemen Belediyespor maçının kafilesine dahil edilmedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocat, Menemen Belediyespor karşısında genç ve yedek futbolculara şans verdi. Van Persie, Sow, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Volkan Şen, Hasan Ali, Şener, Souza, Alper, Kjaer gibi yıldız futbolcuları İstanbul'da bırakan Hollandalı teknik adam gençlerden Savaş ve Abdurrahman'ı onbire monte etti. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayacak stoper Skrtel de onbirde görev aldı. Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya ise Fenerbahçe maçında as kadrosunu oynattı. İzmir ekibinin yıldız futbolcusu Gökhan Ünal eski takımına rakip oldu. Trabzonspor'dan 2009-2010 sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere gelen Gökhan yedek soyundu.



Fenerbahçeli futbolseverler uzun bir aradan sonra İzmir'e gelen takımlarını yalnız bırakmadı. Kapalının sağı ile açık tribünde yer alan yaklaşık 8 bin taraftar futbolculara büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi Menemen Belediyespor'u ise kapalının solunda 500 kadar gönül vereni destekledi. Tribünler hep bir ağızdan terörü lanetledi. Fenerbahçeliler ve Menemen Belediyesporlular, "Vana sana canım feda, Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı. Tarafkarlar iki takımı da el ele tribünlere davet etti. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlerimiz için de karşılaşmadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Fenerbahçe, Menemen Belediyespor maçı ile Türkiye Kupası tarihindeki 300. sınavına çıktı. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 299 karşılaşmada 160 galibiyet, 66 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere 533 gol atan Fenerbahçe kalesinde ise 292 gol gördü. Bu akşamki maç aynı zamanda Kanarya’nın kupadaki 150. deplasmanı oldu. Fenerbahçe, daha önce 6 defa Türkiye Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösterdi. Renktaş olan Fenerbahçe ve Menemen Belediyespor ise tarihlerinde ilk kez randevulaştı.

ALTINORDU altyapısında eğitim gören futbolcular İzmir'in yetiştirip Fenerbahçe'ye gönderdiği orta saha oyuncu Salih Uçan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular yaptırdıkları Salih Uçan maskelerini takarken, tribüne de "Yolumuzu açan, Salih Uçan" pankartını astı.