Şehitlere Saygı maçından notlar

Şehit aileleri tribünde

Şehit aileleri tribünde

50 milyon 630 bin lira toplandı

İSTANBUL-DHA Son dönemde yaşanan terör olayları karşı Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı organizasyonu BJK Vodafone Arena'da başladı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

Karşılaşma öncesi İstaklal maçı ve saygı duruşunun ardından şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ardından Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, Teknik Direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın başlama vuruşunu yaptı. Ardından Beyaz forma ile mücadele eden Yabancı Yıldızlar ile kırmızı forma ile oynayan Yerli Yıldızlar maçı başladı.

ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı.

50 MİLYON 630 BİN LİRA TOPLANDI

"Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması" dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.

Vodafone Arena'da düzenlenen Şehitlere Saygı maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'de açıklamalarda bulundu.

BAKAN KILIÇ: "ASLA ONLARA BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum."

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi. Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."