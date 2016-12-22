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Şehitlere Saygı Maçı'nın ardından

22 Aralık 2016 23:01

TFF Başkanı Demirören "Türk futbol ailesi, burada Türkiye'yi temsil etmiştir, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini göstermiştir"

TFF Başkanı Demirören "Türk futbol ailesi, burada Türkiye'yi temsil etmiştir, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini göstermiştir"

Göksel Gümüşdağ "Bugün tek ortak menfaatimiz Türk bayrağımız ve bunun altında toplandık"

Burak Yılmaz "Biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize"

Selçuk İnan "Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum"

Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ,Çin ekiplerinden Beijing Guoanlı futbolcu Burak Yılmaz ve Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan "Şehitlere Saygı Maçı" sonrasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından konuşan TFF Başkanı Demirören, Türkiye'nin bölünmeyeceğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türk futbol ailesinin birlik ve beraberliğini örnek şekilde gösterdik. Allah bizi bu olayların daha kötüsünden korusun. Türk futbol ailesi, burada Türkiye'yi temsil etmiştir, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini göstermiştir. Hep söylediğimiz bir laf var, Türkiye'yi bölemeyecekler. Türkiye bölünmeyecek, herkes bunu böyle bilsin. İnşallah bu birlik ve beraberlik de hiçbir zaman bozulmayacaktır"

şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise futbol ailesinin güzel bir mesaj verdiğini anlatarak, "Bugün tek ortak menfaatimiz Türk bayrağımız ve bunun altında toplandık. Bugün de bu birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün sahada galip gelen Türkiye oldu. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çin Ligi takımlarından Beijing Guoanlı futbolcu Burak Yılmaz, "Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Ben de burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat rahat oynadılar. Bence her şey çok güzel gitti" diye konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif ettiler. Federasyonumuzla, biz futbolcular hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik" açıklamalarında bulundu.

 

 

 

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