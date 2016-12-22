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Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçının ardından

22 Aralık 2016 23:38

 Ergin Ataman " Bu fikstürü kimin yaptığını çok merak ediyorum"

 Ergin Ataman " Bu fikstürü kimin yaptığını çok merak ediyorum"

"Bize hiç saygı gösterilmediğini de hakem kararlarından görüyoruz"

THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes'e 86-76 yenilen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, maç içindeki hatalarına dikkati çekerken, hakem yönetimine ve fikstüre de sert bir dille tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman şunları söyledi:

"Üçüncü periyodun sonunda aşırı yorgunluk ve hakemlerin inanılmaz ters düdükleri sonuca tesir etti. Zaten yorgun olan takım bir anda maçtan koptu. Böylece de maçı kaybettik. Bu akşam klasik oyun düzenimizin dışına çıktık. Çünkü Micov yoktu. Emir Preldzic'den de o pozisyonda verim alamamamız, maçın önemli bölümünü iki uzunla oynamamıza neden oldu. Aslında savunmada etkiliydik ama hücumda Thompson'la sayı çıkaramadık. Yine Pleiss'in bileği çok kötü ve maç temposundan dolayı tedavi de tam olamadan oynamak durumunda kalıyor. Bunlara rağmen oyuncularım ise son ana kadar üstün gayretle kazanmak için çaba sarf ettiler. Çok top kaybı yaptık. Bu da maçın kilit noktası

oldu."

"BU FİKSTÜRÜ KİMİN YAPTIĞINI ÇOK MERAK EDİYORUM"

Ergin Ataman, iki gün önce UNICS Kazan'la deplasmanda karşılaşmalarının ardından ancak 24 saat önce İstanbul'a dönebildiklerini hatırlatırken, fikstür nedeniyle Avrupa Ligi yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Ciddi bir eleştiri yapacağını söyleyen Ataman, şöyle konuştu:

"THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile yaptığımız 3 maçta da aynısı oldu. Rakibimiz burada iç saha maçını yapıp dinlenirken, biz deplasmandan ancak 24 saat önce dönebildik. Özel uçak

tutulmasına karşın Kazan'dan dün akşam saatlerinde geldik. Bir saat antrenman bile yapamadan maça çıkıyoruz. Anadolu Efes ise İstanbul'da Zalgiris ile oynadı. Bu çok büyük haksızlık. Üç derbi oynadık, hepsinde aynısı oldu. Bu fikstürü kimin yaptığını çok merak ediyorum. Bize hiç saygı gösterilmediğini de hakem kararlarından görüyoruz. Unutmasınlar ki Galatasaray belki Avrupa Ligi'nin sponsorlarından değil ama Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biridir. Arkasında 20 milyon taraftarı vardır. Bizi bu lige almamalarına rağmen, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak yine geldik. Saygı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada kendisini oyundan atan hakem Carmelo Paternico'yu hakkında ise , "Özellikle İtalyan hakem, beni oyundan atmadan önce sürekli bençe bakıyordu. 'Bençe bakma, oyuna bak. Zaten bir sürü hata yapıyorsunuz.' dedim diye de beni atabiliyor. Hakemler kendilerini sorgulamalılar. Diğer maçlarda antrenörlerin hakemlere neler yaptığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, fikstürle ilgili yaptığı eleştiriler üzerine bir basın mensubunun, "Bu tip durumlar sadece Galatasaray Odeabank'ın başına gelmiyor." şeklindeki sözlerine sinirlenen Ataman, "Ben kendimi bilirim. Bunu başka

takımlara yapabiliyorlar mı? Ben üç derbi maçı da bu şekilde oynamak zorunda kadım." yanıtını verirken, basın toplantısı odasından çıkarken de, "Ukalalıktan başka bildiğiniz bir şey yok." demesi dikkati çekti.

VELİMİR PERASOVİC "BU GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Galatasaray Odeabank karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Perasovic, şunları söyledi:

"İki gün önce maç kaybettikten sonra bugün gelip kazanmak bence çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar savaştığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti hak ettik. İlk çeyrekte iyiydik ama ikinci çeyrekte savunma ribauntlarında eksikliğimiz vardı. İkinci çeyrekte rakibimizin farkı gayet açıktı. Üçüncü çeyrekte bence mücadele ortaya koymaya başladık. Son çeyrekte de aynı şekilde devam ettik ve haklı bir galibiyet aldık."

Görüntü Dökümü

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-Maç sonu basın toplantısı

Serhan TÜRK-İSTANBUL-DHA

 

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