Dolar ve Euro sakin

İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Küçük hareketlerle birlikte 3.53 liradan başladığı haftayı sakin geçiren dolar bugüne de sakin başladı. Saat 9.00 itibariyle dolar, 3.5079 liradan
İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Küçük hareketlerle birlikte 3.53 liradan başladığı haftayı sakin geçiren dolar bugüne de sakin başladı. Saat 9.00 itibariyle dolar, 3.5079 liradan işlem gördü.
Euro da AB ülkelerinin enflasyon rakamlarıyla küçük oynamalar yaşamakla birlikte 3.69 seviyelerinde başladığı haftanın son gününe 3.6668 lira ile başladı.