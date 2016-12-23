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Boyu kısa diye kimse iş vermiyor

23 Aralık 2016 09:18

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Ahmetli İlçesi'nde yaşayan 95 santimetre boyundaki 34 yaşında olan Elif Altıntaş, boyunu uzatmak için kullandığı ilaçlar nedeniyle koltuk

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Ahmetli İlçesi'nde yaşayan 95 santimetre boyundaki 34 yaşında olan Elif Altıntaş, boyunu uzatmak için kullandığı ilaçlar nedeniyle koltuk değneklerine muhtaç bir yaşam sürüyor. Boyu nedeniyle kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen Altıntaş, "Çalışmak istiyorum. Boyum kısa ama aklım kısa değil. Dışarıda bizler de yaşıyoruz ama adeta görünmeziz. Görünür olmak istiyoruz" dedi.
Yaşına rağmen 5 yaşında bir çocuk gibi gösteren Elif Altıntaş, boyu kısa olan insanların yaşadığı sıkıntıları anlattı. Normal bir insan gibi yaşayamadıklarını, düzenin boyu uzun olanlar için kurulduğunu söyleyen Altıntaş, kendisi gibi olan insanlara göre düzenlemeler yapılmasını istedi. 5 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olduğunu dile getiren Altıntaş, ailesinde bir tek kendisinin boyunun kısa olduğunu söyledi. Altıntaş, "Doğduğumda hastalığım belli olmuş. Daha sonrasında birçok doktor gittik. Boyumu uzatmak için hastanelere gittim. Her yere başvurduk. Ama maalesef boyum uzamadı. O dönem içinde ilaç kullandım. İlaçlar yan etki yaptı. Gücümde azalma oldu, bastonlarla yürümeye başladım" dedi.
"BOYUMDAN DOLAYI İŞ BULAMIYORUM"
Altıntaş, iş aramasına rağmen boyundan dolayı bir türlü bulamadığını belirterek, "6 yıldan beri işe girmek için çalışıyorum. Ama bir türlü iş bulamadım. Maalesef boyumdan dolayı kimse bana geri dönmüyor. Bazen beynimin verdiği komutu bedenim kaldıramıyor. Beynim yaparsın, yapacaksın diyor" diye konuştu. Boyundan dolayı birçok zorluk yaşadığını, bazı zorlukları ise aşamadığını kaydeden Altıntaş, "Alışveriş merkezlerine ya da bankalara gittiğimizde bizi görmüyorlar. Adeta görünmez haldeyiz. Bize göre düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Kendime uygun giysiler bulamıyorum. Toplum içinde görülmek istiyoruz, topluma karışmak istiyoruz. Daha önce insanların bakışlarından dolayı dışarı çıkamıyordum. Ama bunları aştım. Engelli olduğundan dolayı dışarı çıkmayanlar var. Onların da dışarı çıkmasını istiyorum. Çalışmak istiyorum. Boyum kısa ama aklım kısa değil. Dışarıda bizler de yaşıyoruz ama adeta görünmeziz. Görünür olmak istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAF

 

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