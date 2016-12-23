Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    23 Aralık 2016 10:56
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

DHA YURT - Erzurum'da Oltu Çayı buz tuttu, Muş'ta soğuklar nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu

23 Aralık 2016 10:31

SİBİRYA soğukları nedeniyle Erzurum'uni Oltu ilçesindeki Oltu Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Muş'ta ise aşırı soğuklar nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu.

SİBİRYA soğukları nedeniyle Erzurum'uni Oltu ilçesindeki Oltu Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Muş'ta ise aşırı soğuklar nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu.

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı felce uğrattı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın yüzeyi buz tuttu. Soğuktan sokaklarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar soluğu buldukları kapalı mekanlarda alıyor. Oltulu vatandaşlardan Tahsin Kaplan, "53 yaşındayım Oltu’da böyle soğuk bir kışı ilk kez hatırlıyorum. İnşaallah bu soğuklar ve kar, ilkbaharla birlikte yerini sıcak ve bol verimli bir sezona vesile olur" dedi.

Sibirya soğukları nedeniyle Muş'ta da birçok aracın mazot deposu dondu. Muş-Bingöl karayolunda seyir halinde yakıtları donduğu için arıza veren kamyonlar, sürücüleri tarafından yol kenarında tamir ettiriliyor. Bingöl'den aldığı hazır suları Diyarbakır'a götürmek üzere yola çıkan Maşallah Çakır, "Hava çok soğuk. Araç hareket ettiği zaman soğuğun etkisi daha da artıyor. O nedenle mazot katılaşıyor ve araç stop ediyor. Dünden beri araç burada kalmış. Ustayı getirdik, inşallah aracı çalıştırıp buradan çıkacağız" diye konuştu.

Sabahları araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar ise, oto tamircilerinde yoğunluğa neden oldu. Günde ortalama 50 aracın tamir için geldiğini belirten Medeni Yalçın "Araçlar soğuktan donuyor. Takviye yaptırıp çalıştırıyoruz. Antifriz ve yağını da kontrol ediyoruz ve çalıştırıp müşterilerimize teslim ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 32.2 dereye kadar düştü. Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklıklar Erzurum'un Horasan ilçesinde 28.3,, Ağrı'da 28.2, Ardahan'da 26.2, Kars'ta 22.9, Muş'ta 21.4, Erzurum'da 18.7, Iğdır'da 18.1, Erzincan'da 10.5 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölgede yarından itibaren kar yağışın beklendiğini, yağış ile birlikte hava sıcaklıklarında artık beklendiğini açıkladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ERZURUM-OLTU)

-Yüzeyi donan Oltu çayı

-Vaandaşlarla röp

-Çeşme

-Kamyon şoförü ile röp

-Kamyonun altında tenekede ateş yakılması

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

/////////////

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (MUŞ)

-Donan kamyon v TIR'lar

-Ateşle mazot deposunu ısıtma

-Röportajlar

-Şehir merkezinde tamircide donan araçlar

-Araçları çalıştırmak için çalışmalar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN / (MUŞ), (DHA)

==========================================

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU; 31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da IŞİD operasyonu; 31 kişi gözaltına alındı
CHP'li Toprak: CHP'yi ihanetle suçlayan AKP iktidarı, şimdi Esad'a garantör oldu
DHA ANKARA - CHP'li Toprak: CHP'yi ihanetle suçlayan AKP iktidarı, şimdi Esad'a garantör oldu
Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 71.4 yükseldi
Kılıçdaroğlu üretici çalıştayı için Uşak'ta
Nusaybin'in Koruköy Mahallesi'nde operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı
DHA YURT - Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
flash...
DHA YURT BÜLTENİ-2
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Öğrencilere tacizle suçlanan 61 yaşındaki öğretmene 135 yıl hapis
ŞEHİT FEHMİ BARÇIN'IN CENAZESİ HELLALİK İÇİN BAYRAMPAŞA'DAKİ BABA EVİNDE
Diyadin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Menemen'de şehit acısı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4508:2013:1015:2617:4819:15
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=