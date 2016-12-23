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DHA YURT - Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

23 Aralık 2016 10:39

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan saat 13.00 ve Kabatepe'den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve gece seferleri ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve gece seferleri geçici olarak durdurdu.

Yetkililer, Bozcaada'dan yapılması planlanan 17.00'deki seferin saat 16.00'da, Geyikli'den saat 18.00'de yapılması planlanan seferinin de 17.00'de yapılacağını duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferlerin ise normal olarak devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ferifot iskelesinden görüntü

-Sefer yapan gemiden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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