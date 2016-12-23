Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    23 Aralık 2016 10:54
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Nusaybin'in Koruköy Mahallesi'nde operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı

23 Aralık 2016 10:41

MARDİN,(DHA)- MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa

MARDİN,(DHA)- MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği'ince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Koruköy Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.  

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

DHA ANKARA - CHP'li Toprak: CHP'yi ihanetle suçlayan AKP iktidarı, şimdi Esad'a garantör oldu
Kredili konut satışları Kasım'da yüzde 71.4 yükseldi
Kılıçdaroğlu üretici çalıştayı için Uşak'ta
DHA YURT - Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
flash...
DHA YURT BÜLTENİ-2
Flaş!!!
DHA YURT - Erzurum'da Oltu Çayı buz tuttu, Muş'ta soğuklar nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu
DHA YURT - CHP lideri Kılıçdaroğlu üretici çalıştayı için Uşak'ta
DHA YURT - Fırat Kalkanı'nda, 24 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Öğrencilere tacizle suçlanan 61 yaşındaki öğretmene 135 yıl hapis
ŞEHİT FEHMİ BARÇIN'IN CENAZESİ HELLALİK İÇİN BAYRAMPAŞA'DAKİ BABA EVİNDE
Diyadin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Menemen'de şehit acısı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4508:2013:1015:2617:4819:15
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=