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8 yerinden bıçaklanan baba, çocuklarına hasret

23 Aralık 2016 11:36

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek, boşandığı eşi 34 yaşındaki Esra Gürses'in engellemesi sonucu 2 aydır çocuklarına hasret kaldığını

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek, boşandığı eşi 34 yaşındaki Esra Gürses'in engellemesi sonucu 2 aydır çocuklarına hasret kaldığını söyledi.
Özel bir yabancı dil kursu sahibi olan Som Özbek, bir süre önce 4 çocuğunun annesi Esra Gürses'ten boşandı. 2 çocuğun velayeti anneye, 2 çocuğun velayeti ise babaya verilerek her hafta görüşmeleri kararlaştırıldı. Buna karşın anne Gürses, görüş hakkı bulunan günlerde çocukları almaya gitmedi ve babanın çocuklarla buluşma hakkı olan günlerde de görüşü engelledi. Mersin 2'nci İcra Dairesi'nden, eski eşinin çocukları almadığı ve kendisine çocukları göstermediğini belgeleyen 2 ayrı karar tespit tutanağı alan baba, çocukların yeniden buluşması için her yolu denemesine rağmen çocukların anne tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Çocuklara şiddet gösterdiği gerekçesi ile Tarsus 2'nci Asliye ve 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan anne Gürses'in yakınları, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden baba Som Özbek'i de 8 yerinden bıçakladı. Tedavisinin ardından yaşadıklarına isyan eden Som ''Aleyhinde açılmış 2 ceza davası alan anne, çocukları farklı zamanlarda dövmesine rağmen mahkemece ikisinin velayeti verildi. Mersin 2'nci İcra Dairesi'nin verdiği bir karar tensip tutanağında, 'Anne olan Esra Gürses'in geçtiğimiz 3 defadır çocukları gelip alması ve diğer çocuklarla kaynaşması bekleniyordu' deniyor. Ama gelip almadı. Bunlar çocukları almaya gittiğimin fakat çocukları annelerinin kaçırdığının belgesidir. Beni öldürmeye çalıştılar, 8 yerimden bıçakladılar. Çocuklarımı öksüz bırakacaklardı. Bunları bir yana, bir anne çocuklarının birbirini görmesini nasıl engellemeye çalışır? Çocuklar beni 2 aydır göremiyor, kokumu alamıyor"dedi.
ÇOCUKLARIM DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ EVE GELSİN
Çocukların birbirlerini görme hakkının engellendiğini kaydeden Özbek şöyle konuştu:
''Bir annenin çocuklarına böyle bir zulüm yapabilmesinin imkanı yok. Bu çocuklar mahkeme önünde benim yanımda yaşamak istediklerini söyledi. Esra Gürses çocuklarımın annesi olarak görüşme hakkı tanınan günlerde, defalarca çocuklara şiddet uyguladığı için yanında 2 psikolog olmadan çocuklarını 15 günde bir görme hakkı tanınmayan biridir. Mahkeme anneye 'Çocukları 15 günde 5 saat görebilirsin ve bu 5 saatte yanında 2 psikolog olmak zorunda' diye karar verdi. Benim talebim, bu çocukların doğup büyüdüğü yer olan baba evine geri gelmesidir.''
Babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Su Özbek ile 8 yaşındaki Som Özbek de annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını ve anneleriyle kalan kardeşlerini çok özlediklerini anlattı.

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