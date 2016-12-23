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TEİS: Takviye edici çikolata ve kahvede ilaç tehlikesi

23 Aralık 2016 11:44

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA)-TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Eczacı Nurten Saydan, eczanelerde satılması gereken, ancak internet ortamında kontrolsüzce 'Performans artırıcı enerji

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA)-TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Eczacı Nurten Saydan, eczanelerde satılması gereken, ancak internet ortamında kontrolsüzce 'Performans artırıcı enerji yüklü' diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, sibutramin, tadalafil, kinidin gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiğini belirtti.

Nurten Saydan, satılan çikolatalarda, kahvelerde ve gıda takviyelerinde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan 'sildenafil'; zayıflamak amacıyla kullanılan 'sibutramin' gibi ilaç etken maddelerinin tespit edilmesinden kaynaklı durumun ciddiyetine dikkat çekti. Saydan, "Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde, aldığı besin takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olmasıyla halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bağışıklık için satılan Propolis kapsüllerin içine kinidin, sibutramin ilaç etken maddesi konulmuş. Bunun kontrolü neden yapılamıyor?" diye sordu. Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünlerin internet ortamında kontrolsüzce satıldığına değinen Saydan, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Defalarca bu tür ürünlerin ilaç, ilacın yerinin eczaneler, yetkili kurumun da Sağlık Bakanlığı olduğunu ifade ettik. Sildenafil ve sibutramin gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, ‘bitkisel ürün’ maskesi altında toplanan “Gıda Takviyeleriönin kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını bozan, hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerekir. Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığında, satışının ise eczanelerde olması gerekir."

VATANDAŞIN SAĞLIĞINA ORANTISIZ TAKVİYE

Türkiye’de sağlıktan ve ilaçtan sorumlu tek yetkili sağlık otoritesinin Sağlık Bakanlığı olduğunu anımsatan Saydan, "Bu tarz ürünlerin bitkisel olması ya da gıda takviyesi şeklinde nitelendirilmesi, onların ilaç olduğunu unutturmasın. Tarım Bakanlığı’ndan kolayca alınan izinler yüzünden bitkisel ilaç çöplüğüne dönen ülkemizde, ilaç şekli verilmiş bütün ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olarak ve yine Sağlık Bakanlığı’nın kontrol ve denetiminde eczanelerden satılması gerekir. Tarım Bakanlığı ruhsatlı gıda takviyelerinde yaşanan sıkıntılara ne yazık ki sürekli şahit olmaktayız" dedi.

Saydan, TEİS olarak vatandaşların eczacısına danışmadan kesinlikle ilaç almamalarını ve kullanmamalarını istedi.

FOTOĞRAFLI 

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