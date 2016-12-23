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İTÜ Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı

23 Aralık 2016 12:43

İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İstanbul Teknik Üniversitesi, madencilik sektöründe üreteceği Ar-Ge ve güvenlik uygulamaları ile Türkiye’de ilklerden olacak Taş Bina Madencilik

İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İstanbul Teknik Üniversitesi, madencilik sektöründe üreteceği Ar-Ge ve güvenlik uygulamaları ile Türkiye’de ilklerden olacak Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezini açtı. 
İTÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin Akdağlar Agrega Maden Ocağı’nda düzenlenen törenle açıldığı bildirildi. Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin yer aldığı Akdağlar Agrega Maden Ocağı’nda eğitim alacak maden mühendisliği öğrencileri; maden güvenliğini artırıcı önlemler, açık işletme, cevher hazırlama, patlayıcı madde gibi dersleri uygulamalı olarak görmenin yanında, staj ve bitirme çalışmalarını da burada yapabilecek.
Açıklamada, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın açılan uygulama merkezinin Türkiye’de ilklerden biri olma özelliğini taşıdığını, bu merkezle “sanayi-üniversite” işbirliğinin iyi bir örneğini sergilediklerini söylediği kaydedildi. Açıklamaya göre, Prof. Karaca, Türkiye’de madencilik fakültelerinin teorik anlamda eğitimler verdiğini sektöre giren öğrencilerin karşılaştıkları tecrübelerin çok farklı olduğuna dikkat çekti. Karaca şöyle dedi:
“İTÜ olarak teorik ve pratik arasındaki bu açığı uygulama merkezleri aracılığıyla en aza indirmeye çalışıyoruz. Buradaki merkezimizde birinci sınıftan son sınıfa kadar öğrencilerimiz teorik eğitimin yanı sıra ağırlıklı olarak pratik yapma imkânı bulacak. 60 öğrenci kapasiteli uygulama merkezimiz üniversitelerimizin tatil dönemlerinde bile aktif olarak faaliyet gösterebilecek. Özellikle yaz dönemlerinde vardiyalı olarak kullanma imkânımız da olacak. Merkezimizde iş güvenliği konusunda da çok ciddi önlemler alındı. Öğrencilerimizin eğitiminin yanı sıra güvenliği de her şeyden önce geliyor.” 
Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi’ne üniversite senatosu kararıyla ismi verilen İTÜ Maden Fakültesi ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural da “5 yıllık hayalim gerçekleşti” dedi. Kural, “Merkezimizde öğrencilerimiz teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim alma şansı bulacak. Merkezin tüm madencilerin bir buluşma noktası olmasını umuyoruz.” diye konuştu.  
Merkez İstanbul Sarıyer Ayazağa’da Akdağlar Agrega Maden Ocağı içerisinde eski bir taş binanın restore edilmesiyle kuruldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Sarıyer Belediyesi’nin desteğiyle açılan merkezde İTÜ’lü maden mühendisliği öğrencileri maden güvenliği, açık işletme, cevher hazırlama ve patlayıcı madde gibi uygulamalı dersler görecek. Yaz dönemlerinde de hizmet verecek merkezden sadece İTÜ öğrencileri faydalanabilecek. İlerleyen süreçte merkezin diğer üniversitelerin fakültelerine de açılması düşünülüyor.
İTÜ Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi; Ciner Grubu, KİL-SAN, Akdağlar Madencilik, Eti Bakır, Çanakçılar Şirketler Grubu, Alfred Knight Gözetim Şirketi, Anagold, Alacergold, Atlas Copco, Barit Maden Türk, Kuzey Ege Bakır İşletmeleri, Çayeli Bakır İşletmeleri, Demir Export, Esan, Eti Bakır, Hattat Holding, İmbat Madencilik, Kale Maden, Kutman Madencilik, Lidya Madencilik, Madenciler Derneği, Maden Mühendisleri Odası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Polat Madencilik, Retim Mimarlık, Sarıyer Belediyesi, SGS Gözetim Şirketi, Tünelcilik Derneği, Tüprag Metal Madencilik, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı katkılarıyla hayata geçirildi. 
 

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