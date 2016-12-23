REED: 2017’de esnek çalışma istihdama olumlu yansır

İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması REED Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, 2016’da çıkarılan esnek çalışma kanunun çok
İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması REED Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, 2016’da çıkarılan esnek çalışma kanunun çok farklı iş dalına ve istihdam pazarına olumlu etkiler yapacağını bildirdi.
Asiye Yıldırım, 2017 yılında istihdama ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’de her yıl 730 bin yeni mezunun işgücüne katılmaya hazırlandığını belirtti.
Asiye Yıldırım, 2016 Mayıs ayında TBMM’den geçerek yasalaşan Esnek Çalışma Kanunun pek çok farklı iş dalına ve istihdam pazarına olumlu etkiler yapacağına dikkat çekti.
2017 yılında “yıldızı parlayacak meslekler” için ekonomi ve istihdam politikalarına bakılması gerektiğine işaret eden Yıldırım, “Türkiye’de onaylanan esnek çalışma yahut geçici istihdam kanunu pek çok farklı kesime yeni iş imkanları açacak. Esnek çalışma şimdiye kadar Avrupa’da birçok ülkenin işsizlik sorununa çare oldu. Kadın istihdamının işgücüne katılıma olumlu etkisi olduğu gibi, kadınlara iş hayatından kopmamaları için imkânlar tanıdı. Genç mezunların iş deneyimi edinmeleri için kariyerlerindeki ilk adımların atılmasına yardımcı oldu. Günümüzde yaşam tarzı olarak geçici işlerde çalışmak isteyen ya da kendi ilgi alanlarına, hobilerine daha fazla zaman ayırmak isteyen kişiler de bu tarz bir iş modeline sıcak bakabiliyor” dedi.