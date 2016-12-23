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Otoyol tüneline kız arkadaşının ismini yazan liseliye polis sürprizi

23 Aralık 2016 12:40

Fatih KARAÇALI/ADANA, (DHA) - ADANA'da hastaneye gitmek için bindikleri otobüsten yanlış yerde inerek, otoyola giren liseli gençlerden D.C., tünelin duvarlarına kız arkadaşının adını

Fatih KARAÇALI/ADANA, (DHA) - ADANA'da hastaneye gitmek için bindikleri otobüsten yanlış yerde inerek, otoyola giren liseli gençlerden D.C., tünelin duvarlarına kız arkadaşının adını yazdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce şaşkına dönen D.C., "Kız arkadaşımın adını yazdım, suç olduğunu bilmiyordum" dedi.
Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Evliye Çelebi Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde eğitim gören D.C., İ.Ç. ve K. Y., hastaneye gitmek için belediye otobüsüne bindi. İnecekleri durağı kaçıran gençler, yolda inip, kestirmeden geçmek için Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na TAG) girdi.
Fehmi Özal Türkay Tüneli'nde yürüyen gençlerden D.C., yağış nedeniyle çamur olan duvara kalp işareti yapıp, kendi ve kız ardaşının adını yazdı. Tünel içerisindeki gençlerin duvara yazı yazdığını gören sürücüler, 155'i arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otoyolun her iki şeridini ve tünelin girişlerini kapattı. Tünel boyunca duvarları kontrol eden polisler, yazıları inceledi. Tünel çıkışında bekleyen ekipler de sevdiği kızın adını duvara yazan D.C. ile iki arkadaşını yakaladı. Etrafını çeviren polisleri gören gençler, neye uğradıklarını şaşırdı. Duvara sadece kız arkadaşının adını yazdığını söyleyen D.C., "Hastaneye gidiyorduk, otobüsten yanlış yerde indik. Otoyolda yürürken de sevdiğim kızın adını yazdım. Yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum, yine olsa yine yazarım" dedi.
Yazıların fotoğrafını çeken polisler, otoyol güvenliğini tehlikeye düşüren 3 genci, ekip aracına bindirerek işlem yapmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

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