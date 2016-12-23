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(Görüntülü Haber) İskenderun'da fırtına etkisini sürdürüyor

23 Aralık 2016 12:48

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde üç gündür devam eden ve saatteki hızı yer yer 70- 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle balıkçılar barınaktan

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde üç gündür devam eden ve saatteki hızı yer yer 70- 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle balıkçılar barınaktan çıkamıyor.Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar açıklarda büyük tehlikeler yarattığı için balıkçılar teknelerini barınağa demirledi. Üç gündür avlanmaya çıkamadıklarını söyleyen balıkçılar, ”Cumartesi sabahını bekliyoruz. Meteoroloji uyarısına göre sabaha kadar fırtına esecekmiş. Teknelerimizin hasar görmemesi için barınağa çektik “dedi. Bu arada barınakta halatını kopartan bir balıkçı teknesi diğer teknelere çarpması sonucu hasar görünce vinç yardımı ile karaya çıkartıldı. İskenderun Körfezindeki liman ve iskelelerde de fırtına nedeniyle tahmil-tahliye işlemleri yapılamadığı için büyük tonajlı gemiler körfezin ortasında belirlenen park alanına demir atıp fırtınanın dinmesini bekliyor.İCRALIK GEMİ SÜRÜKLENDİİskenderun’da fırtınada sürüklenerek tehlike yaratan 24 milyon Euro’luk hacizli Yunan armatöre ait İngiliz bayraklı Aqua Herkules yolcu gemisi de sorun yarattı.İskenderun kaymakamı H.Hasan Özyiğit, geminin Liman başkanlığının takibinde olduğunu belirterek, "Birkaç firmanın alacağı varmış. Geminin iş ve işlemleri icra dairesi takip ediyor. İcra dairesi geminin korunması için ilgili yerlere talepte bulundu. Şu an için Liman hizmetleri veriliyor. Elbette ki hava şartları müsait olmamasından dolayı sürüklenme var. Ama bunlar kontrol dahilinde takip ediliyor" dedi.

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