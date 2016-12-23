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Kış lastiğini CarrefourSA’dan alanlar ücretsiz yol yardımı fırsatı yakalıyor

23 Aralık 2016 12:46

 İSTANBUL, (DHA)- CARREFOURSA, 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması çerçevesinde Lassa veya Bridgestone marka kış lastiklerinde hayat kurtaran bir kampanyaya imza

 İSTANBUL, (DHA)- CARREFOURSA, 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması çerçevesinde Lassa veya Bridgestone marka kış lastiklerinde hayat kurtaran bir kampanyaya imza atıyor.

Kampanya kapsamında CarrefourSA Kart ile 4 adet kış lastiği alanlar, hem 100 TL değerinde puan kazanacak hem de lastik sayısında göre 6 ay veya 1 yıl ücretsiz yol yardımından faydalanabilecek. Ödemelerini Paraf ile yapanlar ise 650 TL ve üzeri lastik alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanacak.

Kış lastikleri için avantajlı bir kampanya sunduklarını belirten CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin şunları söyledi:

“Kış aylarında kar ve buzlanma dolayısıyla yollarda oluşan olumsuz şartlar otomobillerde kullandığımız lastiklerin önemini daha da artırıyor. Güvenli bir sürüş için canımızı ve sevdiklerimizi içinde taşıdığımız araçlarımızı mevsim koşullarına hazırlamalıyız. CarrefourSA olarak biz de bu kapsamda müşterilerimiz için avantajlı bir kampanya hazırladık. Uyguladığımız kampanya ile müşterilerimiz hem kaliteli lastikleri uygun fiyatlara alacak hem de yol yardımı fırsatından yararlanmış olacaklar.”

TRAFİK KAZALARINA ETKEN ARAÇ KUSURLARINDA LASTİKLERİN PAYI YÜZDE 59

Hem ticari hem de hususi araçlarda kış lastiğine geçmek güvenli bir sürüş olanağı sağlarken, kış lastikleri kaza riskini de aza indirgiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yapılan araştırmaya göre trafik kazalarında araç kusurlarının başında yüzde 59’la yanlış lastik seçiminin geldiği düşünüldüğünde, kış lastiği kullanmak hem şehir içi hem de şehirlerarası yolcuklarda güvenli sürüş için önemli bir unsur haline geliyor.

(FOTOĞRAF)

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