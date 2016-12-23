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(Görüntülü Haber) Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu

23 Aralık 2016 12:46

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE'de, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk anıtı, valilik önündeki tören alanına konuldu.

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE'de, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk anıtı, valilik önündeki tören alanına konuldu.Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenileme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelini valilik önündeki tören alanına taşımak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında beton zemin söküldükten sonra dev bir vinçle kaldırılan heykel, üzeri araç lastikleriyle dolu bir kamyona konularak yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından dün gece valilik önüne getirildi. Atatürk heykeli, dün gece devam eden çalışma ile valilik önündeki tören alanında hazırlanan demir platform üzerine yerleştirildi. Anıtın çevresinde düzenleme yapılacağı belirtildi.Anıtın yerinden sökülmesine bazı çevreler tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da anıtın yeni yerinin daha güzel olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Alanı'nda törenlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Burası çok daha iyi oldu, Atatürk heykeli buraya daha çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

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