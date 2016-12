DHA YURT BÜLTENİ-6

Suriye'de şehit olan Astsubay Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'a defnedildi

Suriye'de şehit olan Astsubay Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'a defnedildi



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş'ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Şerife Karaca ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze Mimar Sinan Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.

Törende 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın üniformasını giyen kardeşi Ramazan ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıt yaktı. Babası bir süre önce vefat eden ve bekar olan olan şehit Astsubay Ökkeş Karaca, cenaze namazının kalınmasının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.

Haber-Kamera : Ömer KOÇ/ KAHRAMANRAŞ, (DHA)-

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım TIR'larının geçişi sürüyor



uriye'de süren çatışmalar nedeniyle zor günler geçiren sivillere yardım amacıyla Cilvegözü sınır kapısından insani yardım TIR'larının geçişi sürüyor.Rejim kuşatmasındaki Doğu Halep'te, siviller ve muhalif güçlerin tahliyesinin tamamlanmasından ve güvenli bölgeye alınmalarından sonra siviller için kurulacak olan kamp alanlarına insani yardım malzemelerinin gidişi sürüyor.Öte yandan Suriyeli sivillerin Cilvegözü sınır kapısından Hatay ve çevre illerdeki akrabalarına gitmek için giriş çıkışları sürüyor.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU -Akın ÇELİKTAŞ/HATAY,(DHA)

Elazığ'da FETÖ/PDY zanlısı 15 polis adliyeye sevkedildi

ELAZIĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 15 polis, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6'sı rütbeli olmak üzere 15 polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak; 17.12.2016 günü Elazığ merkezli aralarında İstanbul, Tokat, Adana, Diyarbakır, İzmir, Bitlis, Osmaniye, Adıyaman illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 emniyet mensubu , (6 rütbeli personel, 9 polis memuru) şahıs, farklı illerde yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli işlemlerinin ardından 23.12.2016 tarihinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilmiştir" denildi.

Zanlı polis memurlarının adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında 11 profesörün de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. 5 kişi de aranıyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah ESOGÜ'de halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.

Evlerinde ve üniversitedeki odalarında arama yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler arasında, FETÖ'nün üniversite imamları ve toplantı sorumluları olduğu öne sürüldü.

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)-

DİSK Başkanı Beko: Artık sesimizi yükseltmemiz gerekiyor

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı eleştirerek, "Suriye topraklarından gelen bayrağa sarılı tabutlarını çaresizce izlememek için artık sesimizi yükseltmemiz ve sorular sormamız gerekiyor" dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Edirne'de sendika üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'na değindi. "Artık yeter bu topraklar kana ve gözyaşına doydu' yazılı afiş altında konuşan Beko, "Türkiye Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonundan çok acı, çok korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Hergün yeni ölümler ve yeni barbarlık haberleriyle sarsılıyoruz. Suriye'de yaşamını yitirenler askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başta kaybettiklerimizin yakınları olmak üzere hepimizin başı sağolsun. Elbette acımız büyük ama bu acıları yaşamaya devam etmemek için, gencecik insanlarımızın Suriye topraklarından gelen bayrağa sarılı tabutlarını çaresizce izlememek için artık sesimizi yükseltmemiz ve sorular sormamız gerekiyor. İnsanlarımızı neden ölüyor? Yıllardır tüm itirazlara, uyarılara rağmen ısrarla sürdürülen yanlış Suriye politikasının vahim sonuçlarından dolayı neden hiç kimse siyasi sorumluluk almıyor?" diye konuştu.

"BU ÇILGINLIKTAN, BU TEHLİKELİ OYUNDAN NE ZAMAN VAZGEÇECEKSİNİZ"

Suriye'deki savaşa taraf olmanın Türkiye'ye büyük kayıp verdiğini öne süren Kani Beko, "Şam'da 'Bayram namazı' kılma hayalleri uğruna Türkiye'yi bu ateş çemberine atmaya, Suriye kaosunu topraklarımıza taşımaya değdi mi? 'Yurtta barış dünyada barış' ilkesinden saparak, Ortadoğu'daki savaşa taraf olarak, Suriye iç savaşında taraf olarak ne kazandık? Ülkemizin her bir yanında patlayan bombalar, Suriye'den gelen cenazeler kime ne kazandırıyor? Bu çılgınlıktan, bu tehlikeli oyundan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu ölümlerin hesabını kim verecek? 2003 yılında emperyalistler Irak'ı işgal etmek istediği zaman DİSK olarak bizler bu savaşın tüm bölgede büyük bir yangın başlatacağını söylemiştik. Hükümetin emperyalistlerle beraber bu savaşa girmesini büyük bir mücadeleyle önlemiştik. Gerçekten de o günden bugüne Ortadoğu tam bir kan gölüne döndü. Irak savaşına Türkiye'yi dahil etme amacına ulaşamayanlar maalesef bu amaçlarına Suriye'de ulaştı. Sonuç olarak ülkemizde her sokağa, her meydana bir şehit ismi verecek noktaya geldik. Bu kararları alanlara soruyorum, bu kadar kana ve gözyaşına değdi mi? Bu kararları alanların vicdanları rahat mı? Suriye siyasetindeki hatanızı kabul edip, yanlışın siyasi sorumluluğunu üstlenmeyi düşünen var mı? Maalesef ülkemiz siyasi sorumluluğu üstlenecek ve hesap verecek bir iktidar tarafından yönetilmemektedir. Bu nedenle sorumluluğu hatırlatmak ve hesap sormak bu ülkenin yurttaşlarına düşmektedir" dedi.

"SURİYE POLİTİKASINI DERHAL DEĞİŞTİRMELİ"

DİSK Başkanı Beko, yalnızca ölmemek için değil, insanca yaşamak, kardeşçe yaşamak, demokratik bir ülkede yaşamak için hesap sormak zorunda olunduğunu belirterek, "Korkmadan sormalıyız, korkmadan konuşmalıyız. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinde insanca yaşamak, kardeşçe yaşamak, barış içinde yaşamak istiyorsak korkmadan, yılmadan omuz omuza vermeliyiz. Daha fazla insanımızın ölmemesi için sesimizi yükseltmek zorundayız: 'Suriye macerası'na derhal son verilmelidir. Hükümet Suriye politikasını derhal değiştirmeli, 'yurtta barış bölgede barış' ilkesini benimsemelidir. Sadece son iki haftada akan kan o kadar dayanılmaz, yaşadığımız acılar o kadar derin ki... Beşiktaş ve Kayseri katliamlarının ardından Rusya Büyükelçisi'nin bir polis tarafından öldürüldü ve en son olarak Suriye'den korkunç haberler gelmeye başladı. Artık yeter. Kana ve gözyaşına doyan bu topraklarda acıların, ölümlerin artık son bulmasını diliyoruz. Çalışırken ölmediğimiz, savaşta ölmediğimiz, bombalı katliamlarda ölmediğimiz bir ülkeyi ancak ve ancak omuz omuza mücadele ederek kurabiliriz. Bizler bu bilinçle savaşa, teröre, katliamlara, ölümlere karşı birlikte yaşama ve birlikte yaşatma irademizi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"HİÇ BİR ZAMAN DARBECİLERİN YANINDA DEĞİLİZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Biz DİSK olarak kesinlikle darbe girişimine karşıyız. Bu ülkede darbe yapmaya kalkan kim varsa buna karşıyız, kim olursa olsun yargılanmasını istiyoruz. DİSK darbelere karşı gelen bir konfedarasyondur. Bunu 12 Eylül döneminde en çok acısını biz yaşadık. Ama siz darbe girişimine kalkışkanları araç yaparak bu ülkede barış haraketei içinde bulunanlara tasviye hareketi başlatırsanız o zaman biz sizin karşınızda oluruz. Bunların içinde maalesef medyada var. Siz kendinize yakın olmayan medyanın fişini çekerseniz radyolarını kapatırsanız, televizyonları kapatırsanız buna karşı geliriz" dedi.

Görüntü dökümü:

-Salondan genel

-Kani Beko'nun salona gelmesi

-Beko'nun açıklaması

-Toplantıya katılanlar

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Suriyeli 4 aileye yardım



Muş'un Varto ilçesine yerleşen 4 Surilyeli aileye Kaymakam Mehmet Nuri Çetin sahip çıktı. Kaymakam Çetin, kültür merkezindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sosyal marketinden Suriyeli vatandaşlara giyim yardımında bulundu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine yerleşen göçmenlerden 4 ailenin de Varto'da bulunduğunu ifade eden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ailelerin tüm eksiklerinin tespit edildiğini ve kendilerine ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

İlçede, vakfa ait büyük bir mağazının bulunduğunu vurgulayan Kaymakam Çetin, "Şu an burada giyim ile ilgili olan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Haftaya da inşallah diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu

Suriye'den Muş'un Varto ilçesine gelen Ferit İbrahim adlı göçmen ise, "Ülkemizi savaştan dolayı kaçıp buralara geldik. Türkiye bize sahip çıkmasa hepimiz ölürdük" dedi

Haber-Kamera : Fatih ÇELİK / VARTO (Muş), (DHA)-

Rus Büyükelçinin adı Söke'de kitap köşesine verildi

ANKARA'daki bir sanat galerisinde Sökeli polis memuru Mevlut Mert Altıntaş tarafından düzenlenen suikastla öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ismi, ilçedeki bir kahvehanenin kitap köşesinde yaşayacak. Kahvehane işletmecisi Haluk Yalçınöz, "Suikastçı polise tepki olarak Rus Büyükelçi'nin ismini Söke'de yaşatacağız" dedi.

Söke'nin Ağaçlı Mahallesi'nde 5 yıldan beri kahvehane işleterek geçimini sağlayan, 'Kitap Okuyana Çay Bedava' kampanyasıyla dikkat çeken Haluk Yalçınöz, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren saldırganın Sökeli olmasına tepki gösterdi. Kahvehanesinde kurduğu kitap köşesinin adını ise 'Andrey Karlov' köşesi koydu. Müşterileri tarafından önce tepki toplayan ancak daha sonra beğeniyle karşılandığını ifade eden Haluk Yalçınöz, "Ankara'da bir sanat sergisinde kalleşçe sırtından vurularak öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u vuran polisin Sökeli olması bizleri çok üzdü. Söke'nin bu şekilde anılmasına biz karşıyız. Sanata destek için gelen bir büyükelçinin bir sanat galerisinde vurulmasına tepkiliz. Bunların amaçlarını biliyoruz. Ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmaktır. Bizde bir Sökeli olarak kahvemizde bulunan kütüphaneye tepki olarak Andrey Karlov Kütüphanesi koymayı uygun bulduk. Sanat sergisinde yapıldığı için bizde borcumuz olduğunu düşündük. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızın gönderdiği yaklaşık 3 bin kitabın bizim için önemi büyüktür. Bu nedenle kütüphanemizin ismini Rus Büyükelçi 'Andrey Karlov' köşesi ismini koyduk. Hem tepki hem de onun isminin yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlar vatan haini. Biz Söke ve Aydın halkı olarak bu değiliz. Kimse bizi böyle küçük düşüremez. Tabii ki içimizden bazen böyleleri çıkıyor. Söke halkı genelde vatanına, milletine ve bayrağına bağlıdır" dedi.

MÜŞTERİLER DESTEK VERDİ

Kahveci Haluk Yalçınöz'ün kitap köşesine öldürülen Rus Büyükelçi'nin isminin vermesine destek veren müşterilerden Mehmet Altın (27), "Söke'den bu tür insanlar çıkmaz. Bu vatana yapılan bir ihanettir. Bilsinlerki Söke'de yeterince vatansever var. Biz Söke'yi bu tür olaylarla anılmasına tepkiliyiz. Kütüphaneye verilen imsi de destekliyoruz" derken, Sabri Türkyılmaz (19) ise, "Yaşanan bu olay Söke halkı için çok üzücü bir olaydır. Biz buna karşıyız. Haluk Yalçınözü destekliyoruz" diye konuştu.

"POLİSİN YAPMASI BİZİ ÜZDÜ"

Mustafa Özsümer (60) ise, "Kitap köşesi çok güzel oldu. Bu dönemlerde insanları aydınlatmak bir lokma ekmek vermek kadar değerlidir. Öldürülen büyükelçi adına bir köşe yapılmıştır. Bu da bizim için çok güzeldir. Türk milleti ne renkçi, ne de ırkçı düşmanı değildir. Bizim açımızdan çok utanç verici bir olaydır. Bir polisin bunu yapması bizi daha çok üzdü. Söke'den böyle biri çıkmış ama hiçbir muhtarlık bunu kabul etmiyor. Sökeli de olsa Türk vatandaşı da olsa, İzmirli, Ağrılı'da olsa biz bunu kabul etmiyoruz. Bir sepet yumurtanın içinden biri bozuk çıktı diye hepsi bozuk değildir. En çok üzüldüğümüz nokta Söke'nin adının karalanmasıdır. Bu olayın olması bizi üzdü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Andrey Karlov köşesinden görüntü

- Haluk Yalçınöz'ün konuşması

- Mehmet Altın, Sabri Türkyımaz ve Mustafa Özsümer'in konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), (DHA)

Amed Sportif binasına Şeyhmus için taziyeler kabul ediliyor



AMED Sportif Faaliyetler Kulubü, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden takım kaptanı Şehmus Özer için kulüp binasında taziyeleri kabul etmeye başladı.

Spor Toto 2'inci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, Pazar günü geçirdiği trafik kazasında donarak hayatını kaybeden takım kaptanı Şehmus Özer için kulüp tesislerinde taziyeleri kabul etmeye başladı. Kulüp binasında Şehmus Özer'in her zaman oturduğu koltuğun arkasında dev bir fotoğrafı ve önüne kırmızı karanfiller bırakıldı. Taziye için gelenleri ise Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yöneticiler ve futbolcu arkadaşları karşılıyor.

Haber: Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)-

