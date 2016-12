Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Kasımpaşa maçı benim için duygusal olacak"

"Çok istediğim yabancı bir futbolcu var"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon başında görev yaptığı Kasımpaşa ile oynayacakları maçın kendisi açısından duygusal bir karşılaşma olacağını söyledi.

Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalımbay, Antalyaspor'da göreve başladıkları dönem devreyi en az 19 puanla tamamlamayı hedeflediklerini ve bu hedefe ulaştıklarını anlattı.

Kasımpaşa maçının kendisi açısından ayrı öneme sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, "Kendi kurduğum takım, bütün oyuncuları ben aldım, çok iyi tanıdığım oyuncular. Bizim kurduğumuz takım disiplinli, mücadeleci ve çok koşan bir takım olur. Oradaki yönetimle hedeflerimiz uyuşmadığı için ayrılmak zorunda kaldık. Oradaki oyuncuların hepsine saygım sonsuz. Orada çok iyi şeyler yaptık. Şu anda Antalya'dayız. Bizim açımızdan zor bir maç ve mücadele etmemiz gereken, sürekli oyun içinde olmamız gereken bir maç. Bizim açımızdan duygusal maç. Tabi sezona Kasımpaşa ile başladık ama başlarken böyle bir karşılaşma aklımızın ucundan bile geçmedi ama futbolun içinde her şey olabiliyor" diye konuştu.

"KASIMPAŞA TEHLİKELİ OYUNCULARA SAHİP"

Maçta kesinlikle iyi mücadele etmeleri gerektiğine dikkat çeken Çalımbay, Kasımpaşa'nın tehlikeli oyunculara sahip bir takım olduğunu söyledi. Takımına güvendiğini dile getiren Çalımbay, Bursaspor maçının ilk 45 dakikasında bugüne kadar oynadıkları futbolun en kötüsünü sergiledikleri, ikinci yarısında da sezonun en iyi futbolunu sahaya yansıttıklarını söyledi. Bursaspor maçının ikinci yarısında gol atamadıklarını, son paslarda dikkatli olmaları halinde kazanabileceklerini hatırlatan Çalımbay, Kasımpaşa maçında kötü oynama şansları olmadığına söyledi.

"ZEKİ VE CHARLES'İN OYNAMAMASI DEZAVANTAJ"

Kasımpaşa maçında takımdaki eksik oyuncuların kendisini düşündürdüğünü aktaran Çalımbay, sıkıntılı bölge olan orta sahada sürekli oynayan Zeki ve Charles'in cezası nedeniyle oynamayacağını hatırlattı. Kadroda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Çalımbay, Zeki ile Charles'in yokluğunun takımın dezavantajı olduğunu söyledi. Maçta taraftarın statta kendilerini desteklemesini talep eden Çalımbay, "Birlik, beraberlik içinde olursak bu maçı kazanırız. İkinci yarıya Gaziantep ve Osmanlıspor deplasmanı ile başlayacağız. O nedenle bu maçın önemi kat kat fazla. Tek düşündüğüm eksik oyuncularımız" dedi.

"ÇOK İSTEDİĞİM YABANCI FUTBOLCU VAR"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Çalımbay, takıma kesinlikle 5 yapmak istiyoruz dedi. Futbolculardan 2'sini bonservisiyle, 3'ünü de kiralama yöntemiyle transfer etmek istediklerini anlatan Çalımbay, "Devre arası transfer yapmak çok zor. Takımda direkt oynayan oyuncuyu almanız çok zor. Kimse vermez verse de fiyatı 3 ise 5 olur. Bizim kesinlikle takviyeye ihtiyacımız var. Şu anda kadro çıkaramıyoruz. Bu hafta sıkıntımız var. Yerli oyuncu sıkıntımız var. Yabancı çok istediğim bir oyuncu var. Takıma kazandırmak için çok uğraşıyoruz. Maliyeti çok yüksek, olma olasılığı çok zor forvet oyuncusu. 5 takviye yapacağız" diye konuştu.

ÖKSÜZ'E DAVA

Gazetecilerin sorusu üzerine Çalımbay, Kasımpaşa'nın başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz'e 'Rıza Çalımbay kendisini Antalyaspor'a pazarlıyordu' sözlerinden dolayı iftira ve hakaret davası açtığını söyledi. Futbol hayatında kimseye yanlış yapmadığını anlatan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa başkan vekiline dava açtım. Ben her şeyden önce futbola minnettarım. Hem oynarken hem de takım çalıştırırken kimseye yanlışım olmamıştır. Ben çalıştığım yerlerde Kasımpaşa Kulübü istediğinde gitmedim. Öbür kulübü bırakıp gitmedim. Kasımpaşa'da da gitmedim. Orada herkes yanlış algılıyor. Biz oradan gitmek istemedik, kendileri teklif yaptılar kabul ettik. O nedenle insanları karalayarak yanlış konuşmak doğru olmadı. Yapmaması gereken bir şeydir."

"SİVASSPOR'U YARIDA BIRAKMAMAK İÇİN BEŞİKTAŞ'A GİDEMEDİM"

Kasımpaşa'da görev yaparken Antalyaspor ile görüştüğü yönünde iddiaya tepki gösteren Çalımbay, "Ben kendime, Antalyaspor'a laf ettirmem. Ben Sivasspor izin vermedi diye Sivasspor'u yarıda bırakmamak için Beşiktaş'a da gidemedim. İnsanları karalamak, gereksiz konuşmak doğru olmuyor. O nedenle gerekeni yaptım. Ben o kişiyi babam gibi severdim ve hiç bir yanlışım olmadı" dedi.

"ETO'O GELİR YÖNETİME FARKLI BİR ŞEY SUNARSA KENDİ BİLECEĞİ"

Eto'o'nun başka takıma transfer olacağı söylentileri hakkında Çalımbay, şunları söyledi:

"Eto'o ile ilgili şu anda bir şey yok. Eto'o gelir yönetime farklı bir şey sunarsa kendi bileceği. Yönetimle Eto'o arasındaki olay. Biz Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz ama gelişmeler ne olur bilemiyorum. O, Eto'o ile yönetim arasında bir şey. Şu an mutlu çalışıyor daha da çok şey vereceğine inanıyorum. Bizim ikinci yarı tüm transferleri bitirmemiz gerekiyor."

