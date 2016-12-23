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DHA YURT - Plastik fabrikasında korkutan yangın

23 Aralık 2016 13:50

ADANA'da plastik fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hafif yaralanırken, gökyüzüne yükselen alevler büyük panik yaşattı.

ADANA'da plastik fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hafif yaralanırken, gökyüzüne yükselen alevler büyük panik yaşattı.

Adana-Mersin karayolu üzerindeki Mehmet Kaya'ya ait Akdeniz Dekor adlı plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Fırın bölümünde çıktığı belirlenen yangın plastik malzemeleri tutuşturunca kısa sürede büyüdü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında binadan yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. 10 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sırasında 1 çalışan ise hafif şekilde yaralandı. Adı açıklanmayan işçi, götürüldüğü Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Plastik malzemelerin yoğunluğu nedeniyle yangını kontrol edilmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- İtfaiye aracının yangına müdahale etmesi

- Yükselen dumanlar

- İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

- Çıkan alevler

- Yanan fabrikadan genel ve detay

- İtfaiye aracının gelmesi

- Olay yerindeki kalabalık

- Yükselen dumanların araç içinden çekilen görüntüsü

- Yükselen dumanlardan genel görüntüler

- İtfaiye aracının gelişi

- Fabrika binasının yanan görüntüsü

- İtfaiye erlerinin alevlere müdahale etmesi

- Fabrika çalışanlarının itfaiye erlerine yardım etmesi

- Bir işçinin olayı anlatması

- Polisin yangın yerindeki vatandaşları uzaklaştırması

- Bir şahsın feryadı

- Yangını cep telefonu ile çeken vatandaşlar

- Alevlerden detay görüntüler

- İş yerinin girişindeki kalabalıktan görüntüler

- Yanan iş yerinin tabelası

- Çıkan dumanlardan genel görüntüler

- İtfaiye araçlarının gelişi

- İş yerinin bulunduğu caddeden genel görüntü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,(DHA)

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