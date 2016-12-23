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(Görüntülü Haber) Otomobilde 7 kilo eroin ele geçirildi

23 Aralık 2016 14:45

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) - EDİRNE'YE bağlı İpsala Gümrük kapısından çıkış yapmak isteyen yapancı plakalı otomobilde 7 kilo eroin ele geçti.

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) - EDİRNE'YE bağlı İpsala Gümrük kapısından çıkış yapmak isteyen yapancı plakalı otomobilde 7 kilo eroin ele geçti.İpsala Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı otomobil, x-ray'dan geçişi sırasında yoğunluğa rastlanması üzerine detaylı aramaya alındı. Eğitimli köpek 'Cobalt'ın da kullanıldığı aramada, otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 7 kilo 301 gram eroin bulundu. Otomobilin gözaltına alınan sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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