DHA YURT BÜLTENİ-7

Kayserili şehit uzman çavuşlar gözyaşlarıyla uğurlandı

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya ve Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik’in cenazeleri, dün Kayseri’ye getirildi. Şehitlerin cenazeleri bu sabah yakınları tarafından alınıp, helallik alınması için baba evlerine, ardından da cenaze töreni için Kalemkırdı Camii'ne getirildi.

Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi şehit Osman Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik, kardeşinin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Kardeşinin fotoğrafını da öpen Ağabey Çelik, ardından tabut başında asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

Şehit Osman Çelik’in babası Ali Çelik de gözyaşı dökerken, üşümemesi için oturduğu sandalyede bacaklarına mont sarıldı. Şehidin yakınları da tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü.

Babası 5 ay önce vefat eden şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın annesi Hayriye, eşi Zeliha, 2 yaşındaki kızı Elif ve 7 kardeşi de cenazede gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, Garnizon Hava şehitliğine top arabası ile götürüldü ve toprağa verildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalemkırdı Camii avlusundaki çelengindeki adının yazdığı kağıt, bir kişi tarafından sökülerek atıldı.

Şehit uzman çavuş Yalçın'ı, Erbaa'da 10 bin kişi uğurladı

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, El Bab'da DEAŞ’lı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi dün gece havayolu ile önce Samsun'a, ardından ise karayolu ile Erbaa'ya getirilerek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Türk Bayrağına sarılı cenaze Erbaa Belediyesi'nin cenaze aracı ile son kez helallik alınması için önce babası Mustafa Yalçın'ın Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada şehit Yalçın'ın yakınları gözyaşı döktü, dua edildi. Cenaze daha sonra yaklaşık 200 metre ileride bulunan annesi Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada cenazeyi yaklaşık bin kişi karşıladı.

"NASIL GÜZEL BAKIYORSUN"

Cenazenin getirilişi sırasında anne Asuman Şerbetçi, şehidin nişanlısı Özge İslam ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansın önünde bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Asuman Şerbetçi'nin, "O her zaman benim yanımdaydı. Beni nasıl bıraktın yavrum? Güle güle git. Nasıl güzel bakıyorsun" sözleri yürekleri dağladı. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Camiye götürüldü.

ERBAALILAR CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenazenin getirildiğini gören Erbaalılar ise camiye akın etti. Yaşlısı gencisi yaklaşık 10 bin kişi, cuma namazı öncesi cami çevresinde toplandı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' diye sık sık slogan attı.

TABUTUNUN ÜZERİNE TAKIM ELBİSESİ KONULDU

Şehit uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi silah arkadaşları tarafından alınarak cami avlusunda bulunan musalla taşına götürüldü. Bu sırada, 25 gün önce İstanbul'da Özge İslam ile nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbise konuldu.

Daha sonra baba Mustafa Yalçın, anne Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın, nişanlısı Özge İslam taziyeleri kabul etti. Anne Asuman Şerbetçi, oğlunun nişanlısı Özge İslam ile yan yana oturarak oğlunun fotoğrafını öptü. Cenazeye katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, acılı aileye başsağlığı diledi.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlıgı (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehidin yakınları ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Tokat Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kılınan cenaze namazı sonrası, yakınları son kez tabuta sarıldı. Şehidin nişanlısı Özge İslam, tabutu son kez öptü. Cenaze daha sonra silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Elazığ, El-Bab şehidini uğurladı

FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ ile El-Bab'ta Türk askerlerine yönelik bombalı araç ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı araç saldırısında şehit olan Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar için Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi’nde tören düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Milletvekili Ejder Açıkkapı, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Pınar'ın naaşı, top arabasına bindirildi. Cenaze namazından sonra tabutun üzerinde bulunan şehidin beresini alan baba Zülfikar Pınar bunu şehidin ağabeyi Ömer Pınar'a verdi. Ağabey Ömer Pınar da aldığı bereyi katlayarak cebine koydu. Törene katılan binlerce vatandaş, tekbir getirerek terör olaylarına tepki gösterdi.

Törenin ardından şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın naaşı, Kolordu Şehitliği’nde toprağa verildi. Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Pınar'ın bekar olduğu öğrenildi.

Samsunlu şehit Kavuz'a hüzünlü veda

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen 16 askerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen 16 askerden Samsunlu Uzman Çavuş 25 yaşındaki Hasan Kavuz için bugün memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Miletvekili Erhan Usta, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehit babası Ertan ve annesi Safiye Kavuz ile ağabeyi Umut Kavuz, kardeşi Ayşe Kavuz, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Uzman Çavuş Kavuz'un cenazesi Rıdvan Paşa Camii önündeki caddede hazırlanan tören alanına getirildi. Bakan Kılıç şehidin ailesine taziyede bulundu. Şehidin annesi Safiye Kavuz kızı ile yanyana oturarak dua etti.

Bekar olan ve 1 Haziran 2016'da göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz için Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Gebze'de silahlı çatışmada vatandaşların kaçması kameralara yansıdı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşlar korku yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşlar işyerlerinden çıkarak koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bazı kişiler ise araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kurşunların hedefi olmaktan kendilerini kurtardı.

Liseli Elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı (2)

BİNA YIKILDI

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde metruk binanın önünden geçen Elif Öztürk duvarın çökmesi sonucu altında kalırken, bina daha da tehlikeli hale geldi. Körfez Belediyesi ekipleri ayakta zor duran binayı yıktı. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Plastik fabrikasında korkutan yangın

ADANA'da plastik fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hafif yaralanırken, gökyüzüne yükselen alevler büyük panik yaşattı.

Adana-Mersin karayolu üzerindeki Mehmet Kaya'ya ait Akdeniz Dekor adlı plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Fırın bölümünde çıktığı belirlenen yangın plastik malzemeleri tutuşturunca kısa sürede büyüdü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında binadan yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. 10 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sırasında 1 çalışan ise hafif şekilde yaralandı. Adı açıklanmayan işçi, götürüldüğü Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Plastik malzemelerin yoğunluğu nedeniyle yangını kontrol edilmeye çalışıyor.

Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri ile polis arasında arbede çıktı

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK) yöneticileri ve üyeleri, iş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için İstanbul'dan Ankara'ya yürürken, İzmit'te önlerini kesen polis yürüyüşe izin vermedi. KESK üyeleri ile polis arasında sendika binası önünde arbede yaşandı.

İş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için önceki gün İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen KESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse'nin yanı sıra 100'e yakın KESK üyesi, dün akşam saatlerinde İzmit'e ulaştı. Bugün Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi önünde KESK üyeleri 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum. İhraçlarınıza, açığa almalarınıza, baskılarınıza teslim olmayacağız' yazılı pankart açtı. Önlükleri ve pankartla yürümek isteyen KESK üyelerine polis önlükleri çıkarıp, pankartı bıraktıkları taktirde otobüslerinin bulunduğu yere gitmelerine izin vereceklerini söyledi. Slogan atıp yürümek isteyen KESK üyeleri ile polis arasında sendika binası önünde arbede yaşandı. KESK üyeleri daha sonra Eğitim-Sen Kocaeli Şube binasına girerken, yürüyüş için görüşmelerde bulunuldu. Polis sendika binasının önünde bekleyişini sürdürüyor.

Muğla'da kar yağışı

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Yılanlı ve Göktepe Mevkileri'nde trafik ekipleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, yüksek kesimlerde kar yağışı başlayınca birçok kişi soğuğa aldırış etmeden kar keyfi yapmak için bölgeye gitti. Yılanlı Mevkisi'nde etkili olan kar yağışı ile yer yer buzlanma ve sis sürücüler için tehlike oluşturdu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler kent merkezine dönerken, bazıları zincir takarak yoluna devam etti.

Göktepe Mevkisi'nde de trafik ekipleri, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yolda kalan araçlar ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makineleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Yılanlı Mevkisi'nin bazı noktalarında kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Otomobilin yakıt deposunda 30 kilo esrar ele geçirildi



AKSARAY'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposundan paketler halinde 30 kilo esrar geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine İ.T.'nin (38) yönetimindeki 07 GNF 25 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü İ.T.'den ehliyet ve ruhsatı istedi. Sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, otomobile arama yaptı. Arama sırasında otomobilin hem LPG'sinin hem de benzin deposunun dolu olduğunu fark edince, benzin deposunu aradı. Yapılan aramada yakıt deposunda paketler halinde 30 kilo toz esrar ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü İ.T. ve yanında bulunan S.B.(32) gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te, şehitler için pilav dağıtıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için 5 bin kişiye pilav dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, şehitler için mevlit okudu. Mevlit programının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için pilav dağıtıldı. Cami avlusunda dağıtılan pilavdan alan 5 bin kişi, şehitler için dua etti.

Hükümlülerin çalıştırıldığı yerler artırılıyor

ANTALYA'da denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma cezası verilen hükümlülerin çalışma alanları genişliyor. Geçen haftalarda Antalya Valiliği'yle hükümlülerin çalıştırılmasıyla ilgili protokole imza atan Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ilçe belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'yle de bu konuda işbirliğine imza attı.

Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma cezası verilen hükümlülerin çalıştırılmasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akdeniz Üniversitesi ve 5 ilçe belediyesi arasında protokol imzalandı. Antalya Adliyesi'nde gerçekleştirilen ilk protokol, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile yapıldı. Ardından Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile protokol gerçekleştirildi. Ardından Aksu, Korkuteli ve Döşemealtı belediyeleri ile protokollere devam edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, protokol töreninde yapığı konuşmada, Antalya Valiliği'nden sonra kamu yararına bir işte çalışma yükümlülüğünde olan hükümlülerin çalıştırılmasıyla ilgili protokollere devam ettiklerini söyledi. Başsavcı Solmaz, hükümlülerin bu çalışmayla topluma kazandırılmasının amaçlandığını çıkladı. Solmaz, protokollerle hükümlülerin başta park ve bahçeler olmak üzere okul ve cami temizliği gibi işlerde çalışacağını söyledi. Solmaz, belediyelerle yapılan işbirliği protokolüyle de Antalya'nın güzelleşip turizmine katkı sağlanacağını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasının sosyal açıdan önemli bir proje olduğunu belirterek, Akdeniz Üniversitesi olarak işbirliğine devam edeceklerini söyledi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer'de hükümlülerin çalıştırılmasında hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Böcek, Konyaaltı'nda bugüne kadar gerçekleştirdikleri işbirlikleri sayesinde güzel bir Konyaaltı yarattıklarını belirterek, “Hükümlüler de Konyaaltı'nın güzelliğine bir katkı koyacaktır. Daha önce Konyaaltı'nda hükümlü çalıştırılmamıştı. Bu protokolle bir ilki gerçekleştiriyoruz" dedi.

İşbirliği protokolüyle 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde 150 hükümlünün kamu yararına işlerde çalıştırılması amaçlanıyor. Konyaaltı belediyesi'nde ise 100 hükümlünün önümüzdeki yıl belediyeye ait birimlerde bireysel ya da gruplar halinde çalıştırılması öngörülüyor. Kemer Belediyesi'nde de önümüzdeki yıl 100 hükümlünün çalıştırılması planlanıyor.

Hakkari'de 5 bin öğrenci spor yapıyor

HAKKARİ'de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki ilk ve orta öğretimde okuyan ve çoğunluğu kızlardan oluşan 5 bin öğrenci, spor yapıyor. 6 ay sürecek olan spor kurslarına katılan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kiralanan araçlarla okullarına getirilip götürülüyor.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sportif aktivitelerden yararlanabilmeleri için bir proje geliştirdi. 'Sağlıklı gelecek, sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki 21 ilk ve 17 orta öğretim okulunda okuyan ve çoğunluğu kızlardan oluşan 5 bin öğrenci, haftanın belirli günleri spor yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kiralanan öğrenci servisleri ile okullarından alınıp belirlenen 3 spor salonuna götürülen öğrencilere, beden eğitimi öğretmenleri tarafından spor eğitimleri veriliyor.

Kent merkezindeki 3 spor salonunda haftanın belirli günlerinde verilen spor kurslarına katılan öğrenciler, voleybol, masa tenisi, futsal, satranç, dart , futbol ve kayak gibi sporları öğrenerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Zaman zaman kendi aralarında karşılaşmalar da yapan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil ise Hakkari'de ilk kez spor faaliyetleri ile ilgili böyle bir proje geliştirildiğini söyledi. Hanlıgil, "Önceki yıllarda bütün okullarda en fazla bin öğrenci spor kurslarına geliyordu. Bu proje sayesinde bu yıl bu sayı 5 bine ulaştı. Öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 'Sağlıklı gelecek, Sporla gelecek' projemize sayın Valimiz büyük destek veriyor. Bu konuda bizlere destek veren Milli Eğitim Müdürümüz ve valimize teşekkür ediyoruz. Bu kurslara ilk kez katılan bazı öğrencilerimiz spor yaparak yeteneklerini de ortaya koyuyor."

AKTOB'un yeni başkanı Erkan Yağcı

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Genel Kurulu'nda, Erkan Yağcı yeni başkan oldu.

3 yılda bir düzenlenen AKTOB Genel Kurulu, Kundu bölgesindeki Concorde Otel'de yapıldı. Yeni dönemde aday olmayan başkan Yusuf Hacısüleyman, sektörde son dönemlerde hem sayısal, hem ekonomik olarak sıkıntılara göğüs germeye çalıştıklarını söyledi. Hacısüleyman, “Böyle dönemlerde politika üretmenin zorluğunu biliyorduk. Ancak yine de 'Ne yapalım böyle oldu, böyle idare edeceğiz' demedik. Alabileceğimiz önlemleri almaya çalıştık. Özelikle kamu yönetimine alınması gereken tedbirler konusunda ışık tutmaya çalıştık. Bu taleplerimiz kimi zaman çok iyi karşılandı, kimi zaman karşılanamadı. Kimi zaman da gecikmeli karşılandı. Yeni yönetimin geçmiş dönemde yapamadıklarımızı hayata geçirmek için canla başla çalışacağına inanıyorum" dedi.

Yusuf Hacısüleyman, kongreye katılan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko'ya kendi döneminde turizme yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Plaketini aldıktan sonra konuşan Tolstopyatenko, “Geçen hafta yaşanan olay sadece iki ülkenin ilişkilerini bozmak amacıyla değil, aslında iki ülke arasında yeniden yapılandırılan dostluğa karşı yapılan bir eylem olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yönetime tek liste aday gösterildi. Erkan Yağcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, genel kurula katılanların tümünün onayıyla 3 yıllık güvenoyu aldı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, konuşmasında eski yönetim kurulları ve başkanlarına teşekkür etti.

Yeni yönetim olarak üyeler arasındaki iletişime önem vereceklerini aktaran Erkan Yağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Antalya'nın Türkiye'nin turizmdeki başkenti olduğu yönündeki hafızaları tazelemek istiyoruz. Turizmin düzelmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Antalya turizmi hem ülke ekonomisi, hem de sosyoekonomik yapı için çok önemli. Turizm zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde devletin turizme sağlayabilecek destekleri olabildiğinde ifade etmeye çalışacağız. Ayrıca, Antalya ve Türkiye'nin dünya turizminde yakaladığı başarıyı korumak ve geriye gitmemesi için alınması gereken önlemler konusunda elimizden gelini yapacağız."

