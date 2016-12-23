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Sabancı Grubu'ndan OYAK Çimento'ya transfer

23 Aralık 2016 14:56

İstanbul, 23 Aralık (DHA>) - Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) bağlı Çimento Grubu'nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Türkiye çimento endüstrisinin önde gelen gruplarından OYAK

İstanbul, 23 Aralık (DHA>) - Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) bağlı Çimento Grubu'nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Türkiye çimento endüstrisinin önde gelen gruplarından OYAK Çimento'nun Satış ve Pazarlama Genel Koordinatörlüğü'ne Akçan-Sa Genel Müdürü Umut Zenar atandı.
OYAK Çimento’nun Sabancı'dan Sanko'ya uzanan transfer atağı, geçtiğimiz hafta başladı. İlk transferin adresi Azerbaycan oldu. Azerbeycan’da faaliyet gösteren Norm LLC şirketinin CEO'su Hasan Yalçınkaya, OYAK Çimento’nun Grup şirketlerinden Adana Çimento’da Genel Müdürlük koltuğuna oturdu. OYAK Çimento'ya bağlı Ünye Çimento'da görev yapan Yıldıray Yıldız, Bolu Çimento’ya, Nuh Yapı Malzemeleri bünyesinde görev yapan Halim Tekkeşin ise Aslan Çimento’ya Genel Müdür olarak atandı. Transfer furyasındaki adreslere Sanko da  eklendi. Holdinge bağlı Çimko'da görev yapan Birol Yalçınkaya, Mardin Çimento’da Genel Müdür unvanıyla göreve başladı.
Yine OYAK Çimento’nun şirketlerinden biri olan OYAK Beton’da Genel Müdürlük koltuğuna ise Votorantim'den transfer Ali Pastonoğlu oturdu. OYAK Çimento'nu son transfer atağı ise Sabancı'dan gerçekleşti. Holding bünyesindeki Akçan-Sa'nın Genel Müdürü Umut Zenar, OYAK Çimento'nun Satış ve Pazarlama Genel Koordinatörü oldu.
OYAK Çimento, faaliyetlerini 7 coğrafi bölgede sürdürüyor. Tam kapasite çalışan 6 fabrika, ülke pazarında etkin rol oynuyor. Aralık 2015 itibarıyla Pazar payı yüzde 15.3 olan OYAK Çimento'ya bağlı 6 şirketin toplam klinker üretimi 12.5 milyon ton olarak gerçekleşti.
Türkiye klinker üretim kapasitesinin yüzde 16.5'ini ve toplam 21.6 milyon ton çimento üretimiyle de toplam kapasitenin yüzde 17.5'ini temsil ediyor.
Oyak Çimento, vizyonunu, "Dünya devleri arasında yer almak" ve misyonunu "Sürdürülebilir çevre bilinciyle üretim yapmak" olarak açıklıyor.

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