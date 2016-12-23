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El Bab şehidi Astsubay Pınar'ı, Elazığ'da 5 bin kişi uğurladı

23 Aralık 2016 15:51

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA) - SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ ile El-Bab'ta Türk askerlerine yönelik bombalı araç ile gerçekleştirdiği saldırıda

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA) - SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ ile El-Bab'ta Türk askerlerine yönelik bombalı araç ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan bordo bereli 24 yaşındak Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, memleketi Elazığ'da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit olan Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar için Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi’nde tören düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, AK Partili Milletvekili Ejder Açıkkapı, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazından sonra tabutun üzerinde bulunan şehidin bordo beresini alan baba Zülfikar Pınar, bunu şehidin ağabeyi Ömer Pınar'a verdi. Ağabey Ömer Pınar da aldığı bereyi katlayarak cebine koydu. Şehit Astsubay Pınar'ın cenazesinin bir süre top arabasında taşındığı törene katılan binlerce vatandaş, tekbir getirerek terör olaylarına tepki gösterdi.
Törenin ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın cenazesi, Kolordu Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Pınar'ın bekar olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

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