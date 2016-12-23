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(Görüntülü Haber) Şehit uzman çavuş Burak Boz'u, Ereğli'de 10 bin kişi son yolculuğuna uğurlandı

23 Aralık 2016 15:51

Mehmet Kayhan YILDIZ- Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ teröristleri ile girilen çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade

Mehmet Kayhan YILDIZ- Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ teröristleri ile girilen çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 1'inci Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Boz şehit düştü. 7 yıllık Uzman Çavuş Boz'un cenazesi gece yarısı memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'ne getirilerek morga kondu. Şehit Uzman Çavuş Boz'un cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. AĞABEYİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİŞehit Boz'un, kardeşi Melike Boz, ağabeyinin askeri üniformasını giyerek, cenazeyi karşıladı. Güçlükle ayakta duran Melike Boz'a, yakınları ve kadın polisler yardımcı oldu. Şehit Boz'un, bir kadın yakınının Boz'un damatlıklarını taşıması dikkat çekti.ŞEHİT BABASI, ''YAVRUM KUZUM'' DİYEREK UZMAN ÇAVUŞA SARILDI Güçlükle ayakta durabilen ve gözyaşlarına hakim olamayan şehit babası emekli Özkan Boz, herkesten oğlu için helallik istedi. Ardından oğlunun cenazesi tören alanına gitmek için uğurlandığı sırada kendisine yardımcı olan genç bir uzman çavuşa ''Yavrum kuzum'' diyerek boynuna sarılıp öptü. Şehit babası Boz'un uzun süre gözyaşları içinde uzman çavuşa bakması ise yürekleri dağladı. ACILI ANNE: BUGÜN SENİN DÜĞÜN GÜNÜNŞehit Uzman Çavuş Boz'un cenazesi dini ve askeri törenin yapılacağı Ula Camii önüne getirildi. Burada oğlunun cenazesinin başına gelen annesi Gülhan Boz, tabuta sarılıp ağlayarak, ''Seninle gurur duyuyorum oğlum. Kanın yerde kalmayacak, aslan gibi kardeşin var. Bugün senin düğün günün annem. Sen, vatanını bayrağını, ailenden çok sevdin anneciğim. Her zaman onları sevdin. Benim keskin nişancıma kahpece yaklaşmışlar, yoksa o hakkından gelirdi. Kahpece yaklaşmışlar kuzuma. Karşı karşıya gelmemişler ki, kahpece içine girmişler'' dedi. Erkek kardeşi Ahmet Boz da, ''Senin kanın yerde kalmayacak ağabey. Sen rahat uyu ağabey'' diye göz yaşı döktü.''EL BAB SANA MEZAR OLDU''Kardeşinin askeri üniformasını giyen Melike Boz ise, ''Sen gururumuzsun şehidim. Hakkım sana bin kere helal olsun şehidim. Hakkını helal et ağabey. El Bab'ı alacağız diyordun, ağabey. El Bab'ı alamadan geldim ağabeyim. El Bab sana mezar oldu ağabeyim'' diye ağladı. Bu sırada baygınlık geçiren anne Gülhan Boz'a, hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale edip, tabutun başından uzaklaştırdı. OĞLUNUN DAMATLIK ELBİSESİNİ KOKLADIŞehit oğlunun tabutunun başında bekleyen baba Özkan Boz da, tabutun üzerine konan oğlunun damatlık elbisesini uzun süre kokladı. Daha sonra herkesten helallik isteyen baba Boz, ''Bütün Türk milletine ve silah arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun'' dedi. Ardından törene katılan rütbeli askerlere sarıldı. Törene katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anne Gülhan Boz'a baş sağlığı diledi. Gülhan Boz, Bakan Elvan'a, ''Oğlumun kanı yerde kalmasın. El Bab için gitti. O El Bab'ı alın'' dedi. Bakan Elvan da, gereken ne ise yapılacağını söyledi. Şehit Boz'un, silah arkadaşları da onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Şehit Boz'un cenazesi dini ve askeri törenin ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Şehit Uzman Çavuş Boz'un, vatani görevini tamamladıktan sonra uzman çavuşluk sınavlarına girip kazandığı ve askerden önce de kasaplık yaptığı öğrenildi.

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