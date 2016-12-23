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DHA YURT - Şehit Binbaşı Albayrak’ı 30 bin kişi gözyaşlarıyla uğurladı

23 Aralık 2016 15:59

SURİYE’deki Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak, Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde, 30 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile son

SURİYE’deki Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak, Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde, 30 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen 16 askerden, Özel Kuvvetler'de görevli Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi Gölcük depreminde yaşamını yitiren annesinin yanına defnedilmek üzere dün gece Orhangazi İlçesi’ne getirildi.

Orhangazi’de düzenlenen törene eşi Şerife, 9 yaşındaki kızı Elif Naz, babası Hasan Albayrak ve kızkardeşi Gamze Göktepe ile Milli savunma Bakanı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve 30 bine yakın vatandaş katıldı.

Gazi Orhanbey Camii’ndeki tören, şehit binbaşının naaşının Cuma namazı öncesi Orhangazi Devlet Hastanesi’nden alınarak Gazi Orhanbey Camiine getirilmesiyle başladı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı top arabasına kondu. Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi binlerce insandan oluşan kortej eşliğinde Gazi Orhanbey Camiinden Tozkoparan Caddesi’ni takiben Orhangazi Şehitliğine taşındı. Şehitlik yakınlarında vatandaşlar tarafından omuzlara alınan şehidin cenazesi şehitlikte dualar ve tekbirlerle toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala şehidin babası Hasan Albayrak’ın kollarına girerek şehitliğe kadar birlikte yürüdü. Şehitlikte bakanlar ve vatandaşlar, şehidin mezarına toprak attı. Buradaki törende askerlerin saygı atışının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit babası Hasan Albayrak’a Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti.

Şehit binbaşı Bülent Albayrak’ın cenaze töreninde şehidin eşi Şerife ile 9 yaşındaki kızı Elif Naz cenaze töreni boyunca yakınlarının desteği ile ayakta durdu. Eşinin tabutuna sarılan Şerife Albayrak, ‘şehidim rahat uyu’ diye gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/Faruk KAHRAMAN/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)-

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