Şehit Astsubay Özüpek'i, Kırklareli'de 20 bin kişi uğurladı

Engin ÖZMEN- Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, (DHA)- SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 16 askerden 23 yaşındaki Piyade

Engin ÖZMEN- Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, (DHA)- SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 16 askerden 23 yaşındaki Piyade Astsubay Göktan Özüpek'in cenazesi, memleketi Kırklareli'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Şehidin hemşire eşi Merve Özüpek, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, "Söz ağlamayacağım sevgilim" dedi. Anne Sevim Özüpek de "Evladım bırakma bizi" diyerek gözyaşı döktü.

Piyade Astsubay Göktan Özüpek'in cenazesi sabah yakınları tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'nden alınıp İstasyon Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Dualar okunurken, şehit Göktan Özüpek için helallik alındı. Şehit Özüpek'in annesi Sevim Özüpek, 1.5 ay önce evlendiği hemşire eşi Merve, ablası Emine Akkervan tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit annesi Sevim Özüpek, "Evladım bırakma bizi, canım annem. Adı gibi güzel oğlum. Hakkım helal sonu yavrum. Seni çok özledik canım evladım" diyerek feryat etti. Merve Özüpek ise şehit eşinin tabutuna sarılarak, "Söz, ağlamayacağım sevgilim" dedi.

Şehit Özüpek'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Merkez Hızırbey Camii'ne getirildi. Burada cuma namazından sonra kılınan cenaze namazına Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Vali Esengül Civelek, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehidin yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla camiye gelen kalabalık sokaklara sığmadı. Cami çevresindeki tüm yollar, bayraklarıyla gelen Kırklarelililerle doldu, taştı.

MÜFTÜDEN 'ALKIŞLAMAYIN' UYARISI

Cenaze namazını kıldıran Kırklareli Müftüsü İsmail Bayrak, kalabalığı, cenazenin mezarlığa alkışlarla değil, tedbirlerle götürülmesi gerektiğini belirterek, "Gençlerden istirham ediyorum, cami avlusunda ve kabristanda tekbir getirsinler, alkıştan uzak dursunlar. Son görevimizi tekbirlerle yapalım" dedi.

EŞİNİN ARKASINDAN YÜRÜDÜ

Cenaze namazının ardından şehit Göktan Özüpek'in Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Şehidin ailesi de tabutun arkasından yürürken gözyaşı döktü. Merve Özüpek cenaze aracında taşınan eşinin tabutuna yol boyunca dokunarak ardından yürüdü. Cenazeye katılan yaklaşık 20 bin kişilik kalabalık büyük Türk bayrakları açarak, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Her Türk asker doğar, sloganları attı. Yollarda bekleyenler ise cenazenin geçişi sırasında gözyaşı dökerek dua okudu.

Şehit Astsubay Göktan Özüpek'in cenazesi, Kırklareli Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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