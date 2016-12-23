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(Görüntülü Haber) Hayvanat bahçesi de kar altında kaldı

23 Aralık 2016 15:57

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük Avrupa'nın ise 3'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar yoğun kar yağışı

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük Avrupa'nın ise 3'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar yoğun kar yağışı nedeniyle özel barınaklara alındı. Kış şartlarına dayanıklı olan hayvanlar ise karın tadını çıkarıyor.Kentte günlük yaşamda aksamalara neden olan yoğun kar yağışı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları da etkiledi. Hayvanat bahçesindeki ayı, aslan, kaplan, puma, vaşak, kurt, sırtlan gibi karı seven hayvanlar gün boyu karın içinde gezip, yuvarlanıyor. Karda oynayarak keyfini süren hayvanlar, kapalı bulunan kafeslerine girmek istemiyor. Kış mevsiminde enerjisi yüksek özel besinler verilen hayvanlar, yemeklerini bile kafesin dışında yiyor. Hayvanlar, hayvanat bahçesinin kış ziyaretçilerine de kendilerini gösteriyor.Soğuk havalardan etkilenen deve, fil, maymun gibi sıcak mevsimlerde yaşamaya alışkın hayvanların kafes ya da odaların sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli sıcaklıklara çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor.Hayvanların olumsuz kış koşulların etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların sağlıkları için her türlü temizlik ve beslenmelerinin de düzenli olarak takip edildiğini söyledi.

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