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(Görüntülü Haber) 2- Şehit annesi: Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım

23 Aralık 2016 15:56

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ta şehit düşen uzman çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz için Antalya'da askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aynur

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ta şehit düşen uzman çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz için Antalya'da askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aynur Aygün, "Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım, başımız dik, gururluyuz" dedi.Fırat Kalkanı Harekatı'nda önceki gün El Bab bölgesinde şehit düşen 16 askerden biri olan uzman çavuş Ali Yılmaz için Antalya'nın Kepez ilçesindeki Hacı Ali Uyaroğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Mersin'de oturan babasının gelemediği törene şehidin annesi Aynur Aygün, kız kardeşi Aycan Aygün, üvey babası Mithat Aygün, şehidin nişanlısı Emine Zengin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Mesut Kocagöz, Antalya protokolünün diğer üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde metin görünmeye çalışan şehit annesi Aynur Aygün, "Şerefli bir evlat verdim. Başımız dik, gururluyuz. O benim kalbimde. Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım. Kardeşlerine hakkını helal et" dedi.Şehidin nişanlısı Emine Zengin ise uzman çavuş Ali Yılmaz'ın tabutu başındaki fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı. Emine Zengin, "Alim ben sana doyamadım. Alim beni alacaktı, ben onu değil. Nikahımıza çok az kaldı" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yakınları, tabut başındaki fotoğraflarını öperek duygulandı.Cuma namazının ardından Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazında anne Aynur Aygün de saf tuttu. Camideki törenin ardından şehidin tabutu askeri törenle cenaze aracına konuldu. Şehit annesi Aynur Aygün, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Törene katılan vatandaşlar Türk bayrağı açarak 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' slogan atarak cenaze aracına bir süre eşlik etti. Şehidin cenazesi, Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit uzman çavuş Ali Yılmaz, şubat ayında nişanlandığı Emine Zengin ile 19 Mayıs 2017 için nikah tarihi almıştı.

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