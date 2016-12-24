Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    24 Aralık 2016 17:20
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Çorlu'da Markalar Çadırı açıldı

24 Aralık 2016 16:39

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bünyesinde büyük markaları bulunan Markalar Çadırı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından açıldı. Çadırın

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bünyesinde büyük markaları bulunan Markalar Çadırı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından açıldı. Çadırın ilk gününde vatandaşlar alış veriş yaptı.
Çorlu'nun Omurtak Caddesi Önerler Işıklı Kavşağı'ndaki fuar alanında kurulan çadırın açılışına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün katıldı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Fuarcılık Başkanı Mesut Sağlamçalı, "Trakya bölgesinde uzun yıllardır yatırıma yönelik yaptığımız çalışmaların, yeni bir dinamik kazanarak bölgemizin ve özellikle ilçemizin sosyo ekonomik anlamda kalkınmasında bir katkımız olsun istedik" dedi.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün, ise daha önce fuar alanı ile ilgili olarak verdikleri bir sözün olduğunu bunun içinde bu alanda markalar çadırının bir başlangıç olduğunu daha sonrada burada tüm fuar çalışmalarının yapılacağını söyledi. Sülün, "Bizim zaten bir fuar alanı çalışmamız vardı. Bu yerin sahibi arkadaşımızla oda olarak ortak bir fuar şirketi kurduk. Belediye başkanımızın da destekleriyle bunu gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda da fuarları yapmak istiyoruz. İlk etapta da burada yılbaşı öncesinde alış veriş festivali yapıldı. Bizim bir beklentimiz yok ancak burada vatandaşlarımıza Çorlu'muza bir hareket ve ivme kazandırmaktan başka bir beklentimiz. Burada daha yapacağımız çok fuarlar olacaktır" dedi.
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, çadırın hayırlı olmasını belirterek, "Çorlu artık gelişmekte olan ve hızla gelişen bir ilçemiz. Bu etkinliklerle daha fazla duyuruyor. Tarım fuarınla ünlenen bir şehrimiz. Şimdi de bu tür fuarla birlikte daha güzel bir çalışmaya imza atmışlardır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve katılan protokol üyeleri açılan dükkanları birlikte gezdiler. Çadırın ilk gününde vatandaşlar alış veriş yaptı.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Kayserispor'a Başkanlardan moral ziyareti
Mersin teröre karşı tek yürek
Köln'de Türkiye kökenli milletvekili Halep için yardım koşusu düzenledi
Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İç çamaşırından 23 gram kokain çıktı (2)
Engellilerle empati yaptılar
Kamyonun çarptığı lise öğrencisi kurtarılamadı
DHA YURT BÜLTENİ - 10
(Görüntülü Haber) Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2)
Türkiye’nin boks şampiyonları belli oldu
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
ŞEHİT FEHMİ BARÇIN'IN CENAZESİ HELLALİK İÇİN BAYRAMPAŞA'DAKİ BABA EVİNDE
Diyadin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Menemen'de şehit acısı
(Görüntülü Haber) Şehit Fehmi Barçın'ın cenazesi helallik için Bayrampaşa'daki baba evinde
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4608:2013:1115:2717:4919:16
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=