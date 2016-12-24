Çorlu'da Markalar Çadırı açıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bünyesinde büyük markaları bulunan Markalar Çadırı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından açıldı. Çadırın

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bünyesinde büyük markaları bulunan Markalar Çadırı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından açıldı. Çadırın ilk gününde vatandaşlar alış veriş yaptı.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi Önerler Işıklı Kavşağı'ndaki fuar alanında kurulan çadırın açılışına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün katıldı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Fuarcılık Başkanı Mesut Sağlamçalı, "Trakya bölgesinde uzun yıllardır yatırıma yönelik yaptığımız çalışmaların, yeni bir dinamik kazanarak bölgemizin ve özellikle ilçemizin sosyo ekonomik anlamda kalkınmasında bir katkımız olsun istedik" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün, ise daha önce fuar alanı ile ilgili olarak verdikleri bir sözün olduğunu bunun içinde bu alanda markalar çadırının bir başlangıç olduğunu daha sonrada burada tüm fuar çalışmalarının yapılacağını söyledi. Sülün, "Bizim zaten bir fuar alanı çalışmamız vardı. Bu yerin sahibi arkadaşımızla oda olarak ortak bir fuar şirketi kurduk. Belediye başkanımızın da destekleriyle bunu gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda da fuarları yapmak istiyoruz. İlk etapta da burada yılbaşı öncesinde alış veriş festivali yapıldı. Bizim bir beklentimiz yok ancak burada vatandaşlarımıza Çorlu'muza bir hareket ve ivme kazandırmaktan başka bir beklentimiz. Burada daha yapacağımız çok fuarlar olacaktır" dedi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, çadırın hayırlı olmasını belirterek, "Çorlu artık gelişmekte olan ve hızla gelişen bir ilçemiz. Bu etkinliklerle daha fazla duyuruyor. Tarım fuarınla ünlenen bir şehrimiz. Şimdi de bu tür fuarla birlikte daha güzel bir çalışmaya imza atmışlardır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve katılan protokol üyeleri açılan dükkanları birlikte gezdiler. Çadırın ilk gününde vatandaşlar alış veriş yaptı.

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