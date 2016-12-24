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İç çamaşırından 23 gram kokain çıktı

24 Aralık 2016 16:35

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin yaptığı istihbarat çalışmasının ardından durdurulan otomobilin sürücüsü Uğur Ş.'nin iç çamaşırından 23 gram kokain çıktı.

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin yaptığı istihbarat çalışmasının ardından durdurulan otomobilin sürücüsü Uğur Ş.'nin iç çamaşırından 23 gram kokain çıktı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Uğur Ş.'yi takibe aldı. İstanbul'dan Samsun'a gelen Uğur Ş.'nin yönetimindeki otomobil, Ankara-Samsun Karayolu'nda polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bir şey bulunamazken, Uğur Ş.'nin üst aramasında iç çamaşırının içinde 23 gram kokain bulundu. Uğur Ş. polis tarafından gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

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