Kamyonun çarptığı lise öğrencisi kurtarılamadı

ÇORUM (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde dün kamyonun çarptığı lise öğrencisi 15 yaşındaki Betül Gürel, bugün hayatını kaybetti.

ÇORUM (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde dün kamyonun çarptığı lise öğrencisi 15 yaşındaki Betül Gürel, bugün hayatını kaybetti.

Kaza Sungurlu-Çorum karayolundaki Anadolu Sağlık Meslek Lisesi önünde dün meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2'nci sınıf öğrencisi Betül Gürel'e, Y.S.A.'nın kullandığı 34 LE 8117 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Liseli genç, buradaki müdahalesinin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Betül Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



