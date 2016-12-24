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Kayserispor'a Başkanlardan moral ziyareti

24 Aralık 2016 17:18

Oktay ENSARİ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik ve ilçe Belediye Başkanları Kayserispor kulübünü ziyaret ederek yeni seçilen başkan Ahmet

Oktay ENSARİ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik ve ilçe Belediye Başkanları Kayserispor kulübünü ziyaret ederek yeni seçilen başkan Ahmet Yıldız'a hayırlı olsun dileklerine ilettiler, sarı kırmızılı oyunculara yarın oynayacakları Kardemir Karabükspor maçı öncesi moral verdiler. Başkan Çelik, yarınki karşılaşma nedeniyle raylı sistem araçlarının maç saati ve sonrası ücretsiz olacağını müjdeledi.
Sarı kırmızılı kulübün bu gün yapılan genel kurulu sonrası, Kayseri Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrak ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu , kayserispor’un Karpuzatan tesislerine çıkarma yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe Belediye Başkanları, Kaysirspor Başkalığına seçilen Ahmet Yıldız’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Her konuda yanındayız" dediler.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de yeni yönetim kurulu ve sarı kırmızılı oyunculara selamını ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe Belediye Başkanları, futbolcularla bir araya geldiler. Çelik, sarı kırmızılı oyunculara "Lig henüz bitmedi. Size güveniyoruz. Kardemir Karabükspor maçını kazanarak, iyi bir başlangıç yapmanızı bekliyoruz. İl yöneticileri olarak yanındayız" mesajını verdi. Daha sonra başkanlar ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi

FOTOGRAF
 

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