Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    24 Aralık 2016 18:09
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Köln'de Türkiye kökenli milletvekili Halep için yardım koşusu düzenledi

24 Aralık 2016 17:17

Hakan Aytaş/Köln, 24 Aralık (DHA)- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Parlamentosu Milletvekili Serap Güler (CDU) Halep'teki savaş mağdurları için “Koş Köln-Halep İçin

Hakan Aytaş/Köln, 24 Aralık (DHA)- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Parlamentosu Milletvekili Serap Güler (CDU) Halep'teki savaş mağdurları için “Koş Köln-Halep İçin Bağış Koşusu” adında yardım koşusu düzenledi. Katılımın 10 Euro olduğu etkinliğe yapılan toplam bin Euro'luk bağış, Halep'teki yardım kuruluşlarına gönderilecek. Milletvekili Serap Güler'in Köln'de Kalk-Mülheimer Caddesi'ndeki irtibat bürosu önünden başlayan ve Ren Nehri kenarında devam eden koşu bir saat sürdü.

“Halep'te olanlar hepimizi çok üzüyor”

KRV Eyaleti Parlamentosu Milletvekili Serap Güler, yardım koşusu hakkında şunları söyledi: “Halep'te (Aleppo) olanlar hepimizi çok üzüyor; son günlerde hepimizi çok meşgul ediyor. Şavaşın yarın biteceğini ummak bugünlerde zor olduğu için burada yardımcı olmaya çalışalım dedim. Dolayısıyla bugün bir koşu düzenledik, Halep'teki insanlar için. Koşuya katılmak isteyenlerin 10 Euro vermesi gerekiyor. Bağış koşusundan gelen bütün miktarı Halep'te yardım yapan organizasyonlara göndermek istiyoruz ki, oradaki insanlara bizim de buradaki bir faaliyetimizle destek verme imkanımız olsun. Yardım koşusu CDU'nun Berlin'deki Genel Sekreteri Peter Tauber'in fikriydi. Kendisiyle görüşüp bu fikri Köln'de de gerçekleştirsek nasıl bulur diye sordum. 'Muhakkak, çok güzel bir fikir' dedi. Dolayısıyla onun fikrini biz bugün Köln'de gerçekleştiriyoruz. Koşuya katılmadan da bağış yapanlar var. Toplam bağış miktarı bin Euro.”

Görüntü dökümü:

-Büroda koşuya hazırlık

-Serap Güler ile röportaj

-Detaylar

-Koşudan görüntüler

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(yeniden) Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanını kabul etti
(yeniden) ERDOĞAN KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANINI KABUL ETTİ
Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanını kabul etti
Telefon dolandırıcısının 2 kuryesini polis Bolu'da yakaladı
ERDOĞAN KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANINI KABUL ETTİ
(Görüntülü Haber) Engelli öğrencilere yılbaşı partisi
Seramiksan-Sarıyer Belediyespor Fotoğrafları
Balıkesirspor-Elazığspor Fotoğrafları
Vali Azizoğlu: Dedelerimizin diktiği sancağı kimse indiremeyecek
(Görüntülü Haber) Çocuklar hediyelerini kilisede Noel babadan aldı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
ŞEHİT FEHMİ BARÇIN'IN CENAZESİ HELLALİK İÇİN BAYRAMPAŞA'DAKİ BABA EVİNDE
Diyadin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Menemen'de şehit acısı
(Görüntülü Haber) Şehit Fehmi Barçın'ın cenazesi helallik için Bayrampaşa'daki baba evinde
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4608:2013:1115:2717:4919:16
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=