İç çamaşırından 23 gram kokain çıktı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da iç çamaşırında 23 gram kokainle yakalanan Uğur Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da iç çamaşırında 23 gram kokainle yakalanan Uğur Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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