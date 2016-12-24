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(Görüntülü Haber) Bakan Işık: Şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz (3)

24 Aralık 2016 17:44

GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltıları inceledi. Bakan Işık, ilk reis sınıf denizaltının 2018 yılında denizle buluşacağını ve 2020 yılında sefere hazır olacağını belirterek, "Tersanemizde şu an yapımı devam eden Reis sınıfı denizaltıların yapımını inceledik. Bu denizaltıların yapımıyla Türkiye dünyada ciddi sınıf atlayacak. Bu denizaltıları yapan nadir ülkelerden biri olacak. İnşallah ilk reis sınıfı denizaltımızı 2018'in sonunda denizle buluşturacağız. Ondan sonra da diğer testleri yapılacak ve 2020'de inşallah artık seyrüsefere hazır olacak. Bununla ilgili gerek Tersane Komutanlığımızda, gerek çalışan arkadaşlarımızda büyük bir heyecan var" dedi.Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan bir konuma geldiğini söyleyen Işık, "Türkiye kendi imkanlarıyla karşılayan ve bu noktada dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan bir ülke konumuna geldi. 1974 Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'ye konulan ambargo Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşmesinin önünü açtı. Bu konuda o dönemde yaşadığımız sıkıntılar bize çok ciddi ders oldu. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılar da kritik teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi noktasında bize çok ciddi bir motivasyon oldu. Şimdi hem savunma sanayimiz alanında, hem diğer alanlarda kritik teknolojilerin geliştirilmesi, hem de kendi ihtiyacımız olan teknolojileri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin önünü açtık. Şu anda bu gayreti gösteriyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan var" diye konuştu.Işık çok daha güçlü bir savunma sanayi alt yapısını oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Tersanelerin ve askeri fabrikaların Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasından sonra yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Bu yeniden yapılanmayı gerek Deniz Kuvvetlerimiz, gerek Kara Kuvvetlerimiz, gerek Hava Kuvvetlerimizle birlikte yapıyoruz ve buradaki bilgi birikimini daha da ileriye taşıyacak, bir zafiyete neden olmadan önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir savunma sanayisi altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle gördüğümüz bu tablo bizi ümitlendiriyor, biz de hükümet olarak gereken her türlü desteği veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

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