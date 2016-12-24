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Telefon dolandırıcısının 2 kuryesini polis Bolu'da yakaladı

24 Aralık 2016 18:00

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttığı iki kadını dolandıran kişinin paraları almak için kullandığı 2 kurye polis operasyonuyla

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttığı iki kadını dolandıran kişinin paraları almak için kullandığı 2 kurye polis operasyonuyla yakalandı.
Düzce'de oturan 66 yaşındaki S.K. adlı kadını arayıp kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre adının FETÖ örgütü operasyonlarında geçtiğini, bundan kurtulması için operasyon yapacaklarını söyleyerek para istedi. Paniğe kapılan S.K., evinde bulunan 52 bin lirayı ve 30 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyarak eve gelen Ömer O. adlı kuryeye teslim etti.
Ardından 57 yaşındaki R.Ö. adlı kadını arayan aynı kişi, eşinin adının kuyumcu soygununa karıştırıldığını, kurtarmak için aynı şekilde para istedi. R.Ö., 2 bin 600 lira para ve 30 bin liralık ziynet eşyasını poşete koyup dolandırıcının söylediği Aziziye Mahallesi’nde bir aracın altına bıraktı. Yine dolandırıcının kuryesi Ömer O., buradan poşeti alarak uzaklaştı.
İki kadının dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek eşkali belirlenen Ömer O., Bolu'da saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada para ve ziynet eşyaları bulundu. Evde ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirildi.
Ömer O.'nun ifadesi doğrultusunda, parayı kendisinden alıp Şanlıurfa'da yaşadığı belirlenen telefon dolandırıcısına ulaştıran Suriye uyruklu Y.Ş. adlı kadın da Şanlıurfa'dan Bolu'ya gelen yolcu otobüsünde yakalandı. Gözaltına alınan kuryeler Ömer O. ve Y.Ş., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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