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Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı: Mahallemizde olup biteni bilemez olduk

24 Aralık 2016 18:28

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Biz karşımıza aldığımız vatandaşı çayını söyleyip sohbet ederek

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Biz karşımıza aldığımız vatandaşı çayını söyleyip sohbet ederek çözüyorduk. Şüphelendiğimiz vatandaşı emniyet güçlerine bildiriyorduk. Maalesef nüfus müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden mahallemizde olup biteni bilemez olduk" dedi.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Karabük Merkez Muhtarlar Derneği'nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Akdeniz, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte artık vatandaşların muhtarlara uğrama zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlattı. Vatandaşların doğrudan nüfus müdürlüklerine giderek yerleşim yeri değişikliklerini gerçekleştirebildiğine dikkat çeken Akdeniz şunları söyledi:
"Dolayısıyla bu bizlerin mahalleye gelen ve gideni artık göremememize sebep oluyor. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya; Muhtar mahallesine ve köyüne gelenleri gidenleri görecek. Maalesef biz noktada en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Bilişim çağında yaşıyoruz. Muhtarlarımıza nüfus müdürlükleri tarafından bir şifre veriliyor. Biz şunu istiyoruz; Bu kayıtları hiçbir ücret almadan muhtarlar yapsın. Biz karşımıza aldığımız vatandaşı çayını söyleyip sohbet ederek çözüyorduk. Şüphelendiğimiz vatandaşı emniyet güçlerine bildiriyorduk. Maalesef nüfus müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden dolayı mahallemizde olup biteni artık bilemez olduk. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle bir kopuş yaşadık. Devletin 50 bin tane seçilmiş muhtarı neden çalıştırmadığını hep düşünürüm. Oysa ki biz köy kanunun 10’uncu maddesinde devlet memuruyuz aynı zamanda. Gittiğimiz otelde güvenlik açısından kimliğimiz istenir. Kimlik bilgisi online sistemiyle karakola gider. Karakolda vatandaşın araması olup olmadığı, suçlu olup olmadığı anlaşılır. Suçluysa, aranıyorsa polis anında otele gelir ve sizi alır. Biz bu uygulamanın değişik bir modelini yine online sisteminden geriye dönüş olmadan önünü açalım."
Muhtar maaşlarının bir kısmının Bağkur’a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna vurgu yapan Akdeniz, "Biz devletin memurlarıyız. Devlet memurunun sigorta primini öder. Ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bağkur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Biz de devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız" dedi.

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