Beşiktaş -Gaziantepspor maçında ilk 11'ler belli oldu

İSTANBUL-DHA Beşiktaş ile Gaziantepspor Süper Lig'de 15. hafta maçında Vodafone Arena'da karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri şu şekilde:
İSTANBUL-DHA Beşiktaş ile Gaziantepspor Süper Lig'de 15. hafta maçında Vodafone Arena'da karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri şu şekilde:
Beşiktaş'ın 11'i:
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Aboubakar, Cenk.
Gaziantepspor'un 11'i:
Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas
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