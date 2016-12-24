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3 çocuk, otomobilde uyuştucuyla yakalandı

24 Aralık 2016 19:07

Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da asayiş uyguluması sırasında 3 çocuğun bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmak için

Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da asayiş uyguluması sırasında 3 çocuğun bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanmış düzenek bulundu. 
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri, bugün öğle saatlerinde 2 bin polis ile şehirde asayiş uygulaması yaptı. Özellikle uyuşturucu ticaretinin yapıldığı Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki mahallerde yoğunlaşan polisler, durdurulan araçlarda kimlik kontrolü ve arama yaptı.
Çukurca Mahallesi'nde, 14 yaşındaki B.Ç.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada, sürücü ile yanındaki arkadaşları 15 yaşındaki İ.A. ve 17 yaşındaki Ç.E.’nin üzerinde sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ön koltuğun altında saklanan bonzai ve metanfetamin maddelerini kullanmak için hazırlanan düzenek ile bıçak bulundu.
ÜST ARAMASI YAPILIRKEN, BABASI ARADI
Polislerce üst araması gerçekleştirilen İ.A.’nın bu sırada kendisini cep telefonu ile arayan babasına, “Baba benzinliğe gidiyorum. Kapat, hemen geliyorum" demesi görüntülere yansıdı.
Polis, uyuştucu kullanan yaşı küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

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