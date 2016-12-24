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(Görüntülü Haber) Vali Azizoğlu: Dedelerimizin diktiği sancağı kimse indiremeyecek

24 Aralık 2016 19:07

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA) - OSMANLI- Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler için Şenkaya'nın Gaziler Köyü'nde düzenlenen anma töreninde konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Dedelerimizin bu topraklarda, minarede diktiği ve dalgalandırdığı şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir" dedi. Şenkaya İlçesi'nde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'ndaki törene Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ile 81 ilden gelen izciler ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra köy camisinin minaresine çıkarak, ezan okudu. Komandoların saygı atışı yaptığı törende öğrenciler şiir okudu. Sarıkamış Harekâtı'nın tarihi geçmişi ve Türkiye için önemini anlatan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Dedelerimizin bu topraklarda, minarede diktiği ve dalgalandırdığı şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir. İndirmeye yeltenenler de bilsinler ki dedelerimiz, atalarımız, onların hakkından nasıl geldiyse, onların torunları da haklarından gelecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Ne mutlu size ki dedelerinizin aziz hatıralarına sahip çıktınız ve bu gün burada onları andınız" dedi.Törende daha sonra Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Kaynak Yayla Şehitliği ziyaret edildi. Tören boyunca Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görev yapan ve kar elbiseli askerler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu arada anma etkinlikleri kapsamında, komando ve izciler, Kaynak Yayla Şehitliği'nde 2 gün saygı nöbeti tutacak.

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