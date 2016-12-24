(Görüntülü Haber) Kar maskeli silahlı saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da kafeterya basarak 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırganların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 21 Aralık çarşamba gecesi Abdullah Gül Parkında bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Baskın yapan kar maskeli 2 kişi ellerindeki otomatik silahlarla kafeteryayı tarayıp kaçtı. Kafede arkadaşları ile oturan Ümit Kahraman Tutal ve 2 kişi yaralandı. Başından vurulan Ümit Kahraman Tutal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafeterya başta olmak üzere çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 30 kişinin ifadesini alan polis bir gün sonra 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, baskını gerçekleştirdikleri belirtilen 4 şüpheliyi de dün Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir bağ evinde yakaladı.Güvenlik kameralarında kar maskesiyle kahveye giren kişilerin T.O. ve M.R. olduğu belirlenirken, bu şüphelilerle birlikte Y.K., H.B.Ö., M.R. ve B.A. da sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.