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Dalyan'da yabancılar Noeli kutladı

24 Aralık 2016 19:28

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'da yaşayan yabancılar, 26 yıldır süren geleneklerini bozmayarak İztuzu Plajı'nda buluştu. Noeli kutlayan yabancılar, denize girip sıcak şarap

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'da yaşayan yabancılar, 26 yıldır süren geleneklerini bozmayarak İztuzu Plajı'nda buluştu. Noeli kutlayan yabancılar, denize girip sıcak şarap içti. 
Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde yaşayan yabancılar, Noeli kutlamak için Ortaca'ya bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda buluştu. Kutlamalara bölgede yaşayan Hollandalı, İngiliz, Alman, Fransız, İsveçli, İspanyol, Rus, Beleruslu, Ukraynalı ve İsraillerin yanı sıra yerli halk da büyük ilgi gösterdi. Havanın 17 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu Dalyan'daki etkinlikte geleneği bozmayıp, denize girenler oldu. Bazıları denizde köpekleriyle uzun süre oynamanın keyfini yaşadı. Etkinlikte, bazıları da çıplak ayakla deniz kenarında yürümeyi tercih etti. Daha sonra katılımcılara sıcak şarap ikram edildi. Kamuran Özaltın, saksafon dinletisiyle etkinliğe renk katarken, hep bir ağızdan Noel şarkıları söylendi. 
Etkinliğe katılanlardan İngiliz Maria Jonker, 20 yıldır Dalyan'da yaşadığını belirtip, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada ilk kutlama yaptığımızda 3-5 kişiydik. Bu kutlamalarda Dalyan Belediyesi de katkıda bulunuyordu, sonradan Ortaca Belediyesi katkı sağlarken şimdi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi katkı sağlıyor. Burada Müslüman, Hırıstiyan hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl, diğer yıllara oranla çok daha fazla bir katılım oldu. Burada sıcak bir ortam var. Dalyan'da daha nice Noeller kutlamayı umuyorum. Tüm dünyaya yeni yılın barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi. 
Denize oğlu Erdoğan Şükrü ile giren giren Serpil Şekeroğlu ise, "Biz de buraya yabancı dostlarımızla beraber geldik. Havada çok güzel. Bu güzel günde denizde girmeyi ihmal etmeyelim dedik. Oğlumla beraber denizin keyfini çıkardık. Deniz suyu çok güzel herkese tasfiye ederim. Burası cennetten bir köşe" dedi.

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