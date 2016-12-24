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Turgutlu'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

24 Aralık 2016 19:28

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinatörlüğünde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri (TEM), bugün sabah saatlerinde İstasyonaltı, Mustafa Kemal, Yıldırım ve Atatürk mahallelerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 2 TOMA ve çevik kuvvet destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şehir yapılanma kademesinde olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 glock marka 7.65 ruhsatsız tabanca, 2 adet 7.65 fişek, 10 kitap, çeşitli örgütsel doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı, ayrıca devlet büyüklerine hakaret edip, kolluk güçlerini hedef gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

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