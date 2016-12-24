Bilyoner.com KBL'de 10.Hafta başladı

İSTANBUL-DHA Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 10.hafta bugün oynanan maçlarla başladı. Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

İSTANBUL-DHA Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 10.hafta bugün oynanan maçlarla başladı. Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray 64-59 Adana Aski

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10.hafta mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Aski’yi 64-59’luk skorla mağlup etti ve 8.galibiyetine ulaştı.

Tosyalı Toyo Osmaniye 68-78 Hatay BŞB.

Hatay Büyükşehir Belediye deplasmanda karşılaştığı Tosyalı Toyo Osmaniye’yi 78-68’lik skorla geçti.

MBK Doğuş Hastanesi 51-75 Fenerbahçe

Lig lideri Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı MBK Doğuş Hastanesi’ni 75-51’lik skorla yendi ve 9.galibiyetini aldı.

Botaş 41-72 Beşiktaş

Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Botaş’ı 72-41’lik skorla yendi ve 5.galibiyetini elde etti.

Girne Üni. 68-77 Bellona AGÜ

Bellona AGÜ deplasmanda karşılaştığı Girne Üniversitesi’ni 77-68’lik skorla geçti.

Yakın Doğu Üni. 84-52 Canik Bld.

Yakın Doğu Üniversitesi evinde ağırladığı Canik Belediye’yi 84-52 gibi farklı bir skorla geçti.