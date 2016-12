Başbakan Yıldırım: Cevabını bombaları, füzeleri atanları bulunduğu yerde etkisiz hale getirerek söyleyeceğiz

* Başbakan Binali Yıldırım;

Başbakan Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı katkıları ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' ödül törenine katıldı. İstanbul Ataköy Hyatt Regency'de gerçekleştirilen törende, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli ve Veysi Kaynak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödül töreninde hitap eden Başbakan Yıldırım, "Bizim karşılaştığımız sorunların 10'da 1'i ile karşılaşan ülkeler, havlu atıyor. Hayat duruyor; ama Türkiye, Allah'a şükür zorluklarla pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye'nin farkı da bu" dedi.

"SORUNLARA RAĞMEN BÜYÜK İŞ BAŞARIYORSUNUZ"

Şair ve yazar Muallim Naci'nin 'Marifet iltifata tabidir' sözünü hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Marifet sizde, iltifat da bize ait. Ülkemize taş üstüne taş koyan, iş üstüne iş yapan, emek, akıl teri dökerek, ülkemizin muasır medeniyetler yürüyüşüne omuz veren siz ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Zor şartlarda bile etrafımızdaki sorunlara rağmen, pazar daralmasına rağmen, küresel ticaretin de büyümesinin azalmasına rağmen büyük iş başarıyorsunuz. Bir mucize gerçekleştiriyorsunuz. Bu iltifat değil, gerçekleşen bir şeyden bahsediyoruz" diye konuştu.

"2017'DE TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR KONUMDA OLACAK"

2017 yılının, bu seneden daha güzel olacağını dile getiren Yıldırım, "Bu sene bütün her şeye rağmen miktar olarak artmamız var. Parasal olarak da az da olsa artmamız olacak. Öyle öngörüyoruz; ama 2017 bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır. Doğum öncesi sancı gibidir. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak. Hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri, tam anlamıyla almış olacak" dedi.

"GÜNEY SINIRLARIMIZ BOYUNCA BÜYÜK TEHDİTLER ALTINDAYIZ"

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin güneyinde bir savaş var. Güney sınırlarımız boyunca büyük tehditler altındayız. Bu tehditleri bertaraf etmek, insanımızın mal ve can güvenliğini korumak için sadece kendi topraklarımızda mücadele etmek yetmiyor. Dışarıdan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazım. Onun için Fırat Kalkanı'nı yapıyoruz. Hala bunu anlayamayanlar olduğunu görüyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e roketler, füzeler düştüğü zaman ne diyeceğiz biz insanlarımıza? Onun cevabını, o bombaları, o füzeleri atanları bulunduğu yerde etkisiz hale getirerek söyleyeceğiz. Onun için yapıyoruz. Bizim topraklarımız bize yeter de artar bile. Kimsenin toprağında gözümüz yok. İnsanımızın hayatı, mal ve can güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir"

"KALICI HALE GETİRMEMİZ LAZIM, KİMİN GELECEĞİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifiyle ilgili Başbakan Yıldırım, "İnşallah şimdi bu anayasa değişikliğini de tamamlarsak, Türkiye istikrar ve güven içerisinde bundan sonra yoluna kararlılıkla devam edecek. 1960'tan bu tarafa 45 hükümet değişmiş. 16 ayda bir hükümet ne yapabilir? Bakanlar tebrikleri kabul eder, brifingleri alır. Hizmet nerede? Ama 14 yılda biz, bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptıysak bunun arkasında güven ve istikrar yatıyor. Bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Kimin geleceği önemli değil. İstikrar ve güven sürekli olsaydı her 10 yılda kazandığımızı bir sonraki 10 yılda kaybetmezdik. Mehter gibi, iki ileri bir geri. Tamam eski dönemde fetih yaparken bu lazım, yorulmadan gitmek lazım; ama şimdi zamanı, açığı kapatmamız lazım. Şimdi vals ederek gitmemiz lazım. Hızlı gitmemiz lazım" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ FEDAİ EYLEMLERİYLE SES GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörü bizim başımıza sarmaya çalışıyorlar ki bizi meşgul etsin. Türkiye bugünlerde bir beka mücadelesi veriyor. Hafife almayalım. Bu terörü biz gündemimizin alt sıralarına indirmezsek, bütün bu konuştuklarımız fazla anlam ifade etmez. Onun için canla başla çalışıyoruz. İyi de mesafe aldık. Şu anda geldiğimiz geldiğimiz noktada artık terör örgütü gözünü karartmış, asimetrik, kural dışı, sivil, asker demeden intihar eylemleriyle, fedai eylemleriyle ses getirmeye çalışıyor. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bu mücadele devam edecek"